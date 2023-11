CCXP23 começa hoje: saiba quais artistas internacionais já estão no Brasil para o evento

A CCXP23 abre suas portas para a ‘Spoiler Night’ na noite desta quarta-feira, dia 29 de novembro. A abertura, que marca o início da edição 2023, promete dar aos fãs um gostinho do que os aguarda ao longo dos 4 dias de evento.

Para a ocasião, diversas celebridades que marcarão presença no evento já estão em solo brasileiro.

Segundo informações do GShow, a manhã no Aeroporto Internacional de Guarulhos foi agitada com a chegada do elenco do filme “Rebel Moon” de Zack Snyder. Além de Charlie Hunnam e Ed Skrein, o próprio Zack, diretor do longa, desembarcou em São Paulo pela manhã.

Também foram registradas a chegada das atrizes Sofia Boutella (A Múmia) e Anya Taylor-Joy, que veio participar dos painéis referentes ao lançamento do filme Furiosa.

Além dos recém-chegados, quem também já está no Brasil para o evento é Chris Hemsworth, que desembarcou em São Paulo na última terça-feira. Assim como Anya, Chris também participará do painel dobre o filme “Furiosa” que contará com a primeira apresentação mundial do longa, com estreia prevista para 2024.

Anya Taylor-Joy is already on brazilian soil! Remembering that the actress will attend #CCXP23 tomorrow. 💛 pic.twitter.com/7Hriiwpwrn — Anya Taylor-Joy News | Fansite (@anyajoynews) November 29, 2023

não acredito que charlie hunnam anya taylor é chris hemsworth estão respirado o mesmo ar poluído que eu pic.twitter.com/e7jlyzp31b — thay⁷ mãe do bam 🎀 𝐆𝐎𝐋𝐃𝐄𝐍 🐰🍂 📖 🐝 🏹 🔆 (@ilyjawreguis) November 29, 2023

Quer ir ao evento? Confira estas informações!

Nesta noite, somente quem adquiriu os ingressos Unlock, Full Experience e Epic Experience, e convidados poderão descobrir o que aguarda os fãs ao longo da CCXP23. Dos ingressos acima citados, apenas o Epic Experience segue sendo comercializado pelo site do evento e pode ser adquirido por R$2400. Os demais estão esgotados.

Para quem quer curtir o evento, ainda é possível adquirir ingressos para a quinta-feira (a partir de R$190 a meia entrada) e sexta-feira (a partir de R$210 a meia entrada) e domingo (a partir de R$280 a meia entrada).

O evento acontece no São Paulo Expo, zona sul de São Paulo, e conta com traslado gratuito saindo da estação Santos-Imigrantes (Linha 2 – Verde).

