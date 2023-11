Anúncio sobre a série ‘Percy Jackson e os Olimpianos’ deixa os fãs enlouquecidos

Os fãs das histórias de Percy Jackson têm muito a celebrar. Além de serem presenteados pela Disney + com um novo trailer da série, inspirada nos livros de Rick Riordan, também foram revelados em detalhes o nome de cada um dos 8 capítulos que compõe a primeira temporada.

Conforme noticiado pelo Jovem Nerd, os nomes dos capítulos fizeram questão de homenagear a obra que inspira a série, e os fãs mais atentos perceberam que cada um deles possui exatamente o mesmo título de alguns capítulos do livro.

Confira o nome de cada episódio da primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos:

I Accidentally Vaporize My Pre-Algebra Teacher (Sem querer, transformo em pó minha professora de iniciação à Álgebra)

I Become Supreme Lord of the Bathroom (Minha transformação em senhor supremo do banheiro)

We Visit the Garden Gnome Emporium (Nossa visita ao empório de anões de jardim)

I Plunge to My Death (Um mergulho para a morte)

A God Buys Us Cheeseburgers (Um Deus compra cheeseburgers para nós)

We Take a Zebra to Vegas (A ida de uma Zebra para Las Vegas)

We Find Out the Truth, Sort Of (De certa forma, descobrimos a verdade)

The Prophecy Comes True (A profecia se cumpre)



Fãs ansiosos

Após o anúncio do lançamento da série inspirada nas aventuras de Percy Jackson, desta vez sob produção do Disney +, os fãs da série ficaram completamente enlouquecidos com as pequenas revelações envolvendo a nova adaptação da história para uma versão live-action.

Com data prevista de lançamento para o dia 20 de dezembro de 2023, a série contará com 8 episódios em sua primeira temporada, sendo que a data da estreia terá a divulgação de 2 episódios.

Confira o trailer: