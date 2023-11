Ana Hickmann homenageia pets na web; Joaquim vira o cão herói e ganha elogios

Os cães de Ana Hickmann viraram heróis e também famosos nas redes sociais e, nesta semana, a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV) resolveu prestar uma grande homenagem pública, gerando muitas reações dos fãs.

A famosa postou uma foto com Fani e Joaquim, que, segundo ela, a defenderam da suposta agressão do marido Alexandre Corrêa. A revelação aconteceu durante uma entrevista ao Domingo Espetacular (Record TV), neste fim de semana.

A apresentadora afirmou que um dos cães avançou em Alexandre para protegê-la. Já na legenda da foto, Ana Hickmann escreveu: “Eles falam comigo pelo olhar de admiração, me fazem companhia nos dias difíceis, trazem alegria pra casa e me protegem em momentos que eu mais preciso”.

A homenagem continuou com a ex-modelo afirmando que os pets são importantes para ela: “O bom dia de hoje vai com essas fofuras, que representam o meu amor pelos meus 15 filhos de quatro patas”, concluiu.

Nos comentários, os seguidores ficaram apaixonados pelos cachorrinhos e celebraram o amor deles com a famosa. Uma fã chegou a escrever que Joaquim era um herói e destacou que todos estavam do lado de Ana.

LEIA TAMBÉM: Terra e Paixão: apaixonado, Kelvin enfrenta vilã da novela para salvar Ramiro do pior

Outro usou muitos emojis e disse que o cachorro é muito especial no nome e em suas atitudes. Já um terceiro relatou que os animais são as melhores companhias do mundo.

Ana Hickmann detalha momentos de pânico

Após duas semanas, Ana Hickmann quebrou o silêncio para Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, e revelou os momentos tensos que viveu durante a briga com Alexandre Corrêa. A discussão ocorreu logo após a famosa conversar com o herdeiro sobre o futuro de sua família.

Segundo Ana, o empresário ficou revoltado ao observá-la conversando com o filho de dez anos e, sem pensar, Alexandre teria começado uma grande briga com a apresentadora da Record TV, que tirou o pequeno do local: “Ele veio na minha direção. Ele não me acertou (uma cabeçada) porque eu esquivei”, disse Hickmann ao Domingo Espetacular.

LEIA TAMBÉM: O animal mais antigo do mundo reapareceu: ele tem 518 anos