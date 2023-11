Tiara de Meghan: Príncipe Harry revela escolha da Rainha Elizabeth para o casamento

O Príncipe Harry revela a verdade emocionante por trás da escolha da tiara de Meghan Markle, que ela usou em seu casamento, em 2018, revelando um gesto tocante da Rainha Elizabeth, diz o Mirror.

No livro de memórias "Spare", Harry compartilha o momento extraordinário em que a Rainha Elizabeth pessoalmente ofereceu a Meghan a oportunidade de escolher uma tiara de sua coleção pessoal. Ao contrário das especulações, não era uma tiara da princesa Diana, mas uma joia com uma história única.

Antes do grande dia, a Rainha convidou o casal real para um encontro íntimo no Palácio de Buckingham. Nessa ocasião, Harry descreveu a experiência de entrar no camarim particular da avó, acompanhado por especialistas em joias e a confidente da Rainha, Angela Kelly.

A Rainha apresentou pessoalmente cinco tiaras do seu cofre real, cada uma mais deslumbrante do que a anterior. Entre elas, havia uma tiara ornamentada em estilo art déco que capturou o coração de Meghan. A escolha final honrou a tradição, pois a tiara foi originalmente presenteada à avó da Rainha, a rainha Mary, como presente de casamento em 1893.

A revelação de Harry oferece uma visão única e tocante sobre os bastidores do casamento real. A escolha da tiara não apenas ressaltou a conexão entre Meghan e a Rainha Elizabeth, mas também adicionou um toque de história e tradição ao casamento do casal.

A tiara escolhida por Meghan Markle permanecerá como uma lembrança duradoura de um gesto generoso da Rainha Elizabeth e como parte integrante de um dos eventos mais marcantes da realeza moderna.