The Crown: a família real tentou impedir o funeral oficial da princesa Diana?

A nova temporada de The Crown, lançada na última semana, mergulha nos desafios enfrentados pela monarquia britânica após a trágica morte da princesa Diana, ex-esposa do príncipe Charles. A partir do quarto episódio, a série retrata a maneira como a família real lidou com a intensa pressão pública relacionada à perda de Lady Di.

A trama destaca o silêncio inicial da monarquia sobre a morte de Diana, que entristeceu a nação. Os episódios mostram a rainha Elizabeth II isolada na Escócia com os netos, os príncipes William e Harry, enquanto o povo em Londres chorava nas ruas e prestava homenagens nos portões do Palácio de Buckingham. A ausência da rainha foi alvo de críticas, evidenciando a tensão entre a família real e a população.

Em um momento marcante da série, ocorre uma conversa entre a monarca, o príncipe Charles e o marido Philip sobre o funeral de Diana. Charles expressa o desejo de um funeral com honras de estado, argumentando que Diana era querida pela nação. No entanto, Philip discorda, destacando que, após a separação, ela não era mais parte da família real, o que quebraria o protocolo.

LEIA TAMBÉM: Sexta temporada de “The Crown”: como o acidente de Lady Di será abordado

Realidade ou Ficção?

Diana na sexta temporada de The Crown /Crédito: Divulgação/Netflix

A série levanta a questão: Será que essa conversa realmente aconteceu na realidade? Os familiares de Diana negam qualquer controvérsia em torno do funeral. Charles Spencer, irmão da princesa, classifica as alegações como “ridículas”, afirmando que tudo foi acordado amigavelmente para proporcionar a Diana um funeral adequado.

A família real também tentou devolver a Diana o título de Sua Alteza Real, perdido após a separação. No entanto, os Spencer recusaram a homenagem, enfatizando que Diana não desejaria mudanças em seu título. Essa recusa foi confirmada por um porta-voz anônimo do palácio, desmentindo relatos de impasses com a família real.

A série, ao retratar eventos controversos, levanta questões sobre a linha tênue entre ficção e realidade, deixando o público intrigado sobre os bastidores da vida da princesa Diana e os desafios enfrentados pela monarquia britânica nesse período turbulento.

Fonte: Aventuras na História