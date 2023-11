Remake de Elas por Elas: Globo usa gravidez de Taís para acabar com fracasso

A vida de Taís (Késsia) vira de pernas pro ar no remake de Elas por Elas, que começa seu plano de ação para aumentar a audiência diária. Morando na casa do namorado, a protagonista terá que falar abertamente sobre a gravidez.

Esperando um filho de Átila (Sérgio Guizé), que era seu amante, a mulher tenta de todas as maneiras esconder o segredo em torno da identidade do pai do bebê, mas Pedro (Alexandre Borges) decide confrontar a amada, principalmente depois de assumir um relacionamento sério com ela e convidá-la para ir morar com ele.

Remake de Elas por Elas: Pedro (Alexandre Borges) assume paternidade do filho de Taís (Késia) (Divulgação/Globo)

A pressão é tanta para Taís contar tudo que contar tudo que aconteceu nos primeiros capítulos de Elas por Elas que a protagonista quase surta. Mas, mesmo em dúvida, no começo a modelo mantém o segredo, pois tem medo do julgamento do amado.

A verdade vem à tona

Mas, Taís acaba revelando para a mãe, Raquel (Mariah da Penha), já que o irmão dela, Mário (Lázaro Ramos), segue investigando quem era a amante de Átila na novela da Globo. A personagem chega a descobrir detalhes daquilo que o detetive sabe.

Neste momento, a mãe de Taís chega a deduzir que o empresário é o pai do bebê que a filha está esperando e confronta a modelo sobre a paternidade do neto.

Remake de Elas por Elas: Taís (Késia) descobre que está grávida e conta para Renée (Maria Clara Spinelli) (Divulgação/Globo)

“Eu não sabia que ele era casado, mãe! Ele mentiu, disse que era coach, solteiro, e que vivia viajando pra dar palestra! Fui tão enganada quanto a Lara! Eu juro!”, alega Taís ao ser confrontada por Raquel sobre isso.

“Eu acredito, filha. Então era você que estava lá quando ele morreu? Você é a Patinha!”, responde a veterana, chorando junto com a filha.

Depois dela será a vez de Pedro, que finalmente tem uma conversa franca com a protagonista do remake de Elas por Elas. Mesmo em choque, Pedro aconselha ela a revelar a verdade para Lara (Deborah Secco), a ex-mulher de Átila.

