Publicação de Larissa Manoela faz Internet resgatar a briga entre a atriz e seus pais

Uma publicação feita pela atriz Larissa Manoela em suas redes sociais fez com que os internautas resgatassem as revelações polêmicas, feitas pela atriz, sobre o relacionamento da jovem com seus pais.

Conforme publicado pelo Metrópoles, as imagens dos enfeites de Natal da casa da atriz foram o bastante para reacender as polêmicas.

No Instagram, Larissa e seu noivo, André Luiz Frambach, publicaram uma série de registros mostrando a decoração feita na casa dos dois para celebrar a chegada do Natal.

Feliz, a atriz e empresária escreveu: “É a época mais linda do ano”, ao que o noivo comentou prontamente: “A sua felicidade e realização também é a minha, meu amor! Compartilhando tudo desse mundão... Te amo”.

Nas imagens, é possível ver que os tons de rosa, branco e pérola foram os escolhidos para enfeitar a residência onde a atriz mora com o noivo, fugindo das cores natalinas tradicionais.

A internet reagiu

Em uma das mensagens divulgadas à época de sua entrevista ao Fantástico, Larissa conta que uma das desavenças com a mãe aconteceu justamente nas comemorações de Natal do ano passado.

Apesar de aparecer sorridente nas imagens e de mostrar os detalhes da decoração de sua casa, a felicidade de Larissa Manoela parece não ter convencido os seguidores da atriz, que duvidaram da felicidade de Larissa e fizeram questão de relembrar as polêmicas envolvendo os pais da atriz.

Para alguns seguidores, ela deveria se reconciliar com seus pais e repensar as cores escolhidas para a decoração de Natal.

“Nem parece árvore de Natal. Tão matando o Natal, meu Deus!”, comentou uma seguidora.

“Ela não tá feliz, dá pra ver”, comentou outra ao que completou: “E quem é que vai ficar feliz depois do que aconteceu. Ela tá tentando levar a vida dela né”.

Teve também quem elogiasse as escolhas da atriz: “Amei a árvore! Tá uma vibe Barbie Girl e também tá fofinha”.

“Sério! A árvore ficou muito linda!”, finalizou outra.