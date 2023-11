Processo polêmico movido por Thiago Nigro é divulgado e internautas reagem

O coach de finanças, Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico, parece estar seguindo os passos da esposa ao se envolver novamente em polêmicas. Conforme publicado pelo jornalista Gabriel Perline, do IG, o influenciador estaria processando o YouTuber Raiam Santos após comentários sobre o tamanho de seu órgão genital.

Ao todo, Thiago pede uma indenização avaliada em R$1 milhão, após comentários feitos sobre seu órgão genital serem feitos por Raiam nos stories do Instagram.

Na época, em janeiro de 2021, Raiam teria dado risada de mensagens comentando sobre o tamanho do órgão genital de Thiago. Ele também teria feito diversas provocações ao marido de Maíra Cardi.

Ao que tudo indica, não foi a primeira vez que o youtuber tocou neste assunto, uma vez que publicou diversas imagens comparando os comentários sobre o membro do Primo Rico com imagens de esculturas nuas.

Não é o que parece

Apesar dos comentários sobre o órgão genital de Thiago Nigro, o colunista afirma que a ação vai além disso e busca também esclarecer comentários feitos sobre o crescimento financeiro do coach.

Na época, Raiam teria feito diversas publicações mencionando que Thiago enriqueceu de forma ilícita, o acusando de ser o “porta-voz da quadrilha que manipula o mercado de ações no Brasil”.

A ação também foi tema da participação de Raiam no podcast Monark Talks, onde o youtuber comentou: “O Primo Rico me processou por 1 milhão porque eu falei que ele tinha p* pequena”.

O final da história aconteceu no último dia 13 de novembro, quando Raiam afirmou se arrepender do conteúdo das postagens e se dispôs a fazer uma retratação. Por outro lado, Thiago abriu mão da indenização de R$1 milhão, deixando os dois com os custos dos honorários de seus advogados.

