Paris Hilton anuncia a chegada de seu segundo filho

No âmbito da celebração do Dia de Ação de Graças, Paris Hilton revelou que se tornou mãe pela segunda vez, desta vez de uma menina chamada London, como ela revelou em suas contas oficiais nas redes sociais.

Foi no passado mês de janeiro que a empresária americana confirmou o nascimento de seu filho Phoenix através de barriga de aluguel. No entanto, ela e seu parceiro decidiram manter a maior parte do processo em privado para não gerar qualquer polêmica.