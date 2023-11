Paraíso Tropical: revelação bombástica acontece hoje; Globo quer mais audiência

Paraíso Tropical mostra o verdadeiro motivo para ser uma das melhores novelas escritas por Gilberto Braga e que pode aumentar a audiência das tardes na Globo. Logo em seu segundo capítulo, que vai ao ar nesta terça-feira (28), o vilão admite que pretende prejudicar o protagonista.

Sem papas na língua, Olavo (Wagner Moura) assume durante uma conversa com Jader (Chico Diaz) que vai prejudicar a vida de Daniel (Fábio Assunção) no segundo capítulo da nova novela do Vale a Pena Ver de Novo.

A ideia principal é tirar o protagonista de Paraíso Tropical de seu cargo na empresa e tomar o poder: “”Eu quero que você entenda porque isso é tão urgente. Eles vão escolher o novo diretor de operações do grupo e eu quero esse cargo”, afirma o cafajeste ao visitar Jader em seu apartamento.

Paraíso Tropical: Personagem de Wagner Moura só está de olho no poder (João Miguel Júnior/Globo)

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: Globo usa gravidez de Taís para acabar com fracasso

Na cena, o personagem de Wagner Moura afirma que vai viajar para Bahia no dia seguinte e detalha: “Eu tenho que tirar o Daniel do páreo e minha chance tem que ser essa”, dispara o vilão.

Olavo solta bomba logo no segundo dia

O vilão de Paraíso Tropical não perdoa nada e diz que há um bordel destinado ao turismo sexual que pode acabar com a carreira de Daniel: “O Antenor já tá lá fulo da vida com essa história de turismo sexual que… Cê viu na revista? Apareceu o problema de um bordel na Bahia. Enfim, você vai investigar tudo. Qualquer deslize desse cara me ajuda”, pede o vilão da novela do Vale a Pena Ver de Novo.

Jader não entende muito bem, mas questiona que negócio é esse e Olavo manda a real: “Isso é um bordel no terreno do resort que o grupo tá comprando. Eu não sei, tem alguma coisa estranha aí. De repente eu consigo usar o bordel pra tirar o Daniel do páreo. Entendeu? Eu não sei. Se depender de mim, esse filho do caseiro vai terminar a vida limpando latrina”, dispara.

LEIA TAMBÉM: O animal mais antigo do mundo reapareceu: ele tem 518 anos