Mariah Carey prepara suas tradicionais 'anointed greens' com a filha Monroe

Mariah Carey, conhecida como a "Rainha do Natal", está passando suas receitas familiares para a próxima geração. A cantora compartilhou um vídeo no Instagram onde sua filha, Monroe, de 12 anos, ajuda em uma tradição culinária do Dia de Ação de Graças.

No vídeo, intitulado "O Making of Anointed Greens!", Monroe pode ser vista ajudando Carey em várias etapas da receita de família. A cantora, de 54 anos, compartilhou o momento especial em que passa o conhecimento culinário para sua filha durante a celebração do Dia de Ação de Graças.

No ano passado, Carey revelou à People como o prato recebeu o título de "Anointed Greens". "Foi há dois anos no Dia de Ação de Graças, enquanto eu preparava um caldeirão de verduras. Elas estavam tão boas que as chamamos de Anointed Greens", recordou. A experiência de cozinhar para amigos e familiares a fez refletir sobre as diferenças em relação à sua infância.

Momentos em família ao longo do ano

Ao longo do ano, Carey compartilhou diversos momentos familiares nas redes sociais. Em julho, a estrela pop divulgou fotos de uma tarde nos estábulos com Monroe, onde a jovem montou a cavalo. No aniversário dos gêmeos em abril, Carey dedicou uma mensagem especial e amorosa às crianças, expressando sua gratidão por tê-los em sua vida.

Em fevereiro, Carey e Monroe se uniram a Kim Kardashian e sua filha North West para um divertido TikTok mãe-filha. No clipe, as crianças apresentaram uma coreografia ao som de "It's a Wrap" de Carey, quando as mães interromperam a performance de maneira animada. Essas colaborações mostram a atmosfera descontraída e amorosa que permeia a vida da cantora e sua família.