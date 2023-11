Luis Miguel foi duramente criticado nas redes sociais e chamado de “velho”, depois de sofrer uma queda séria em um show: “Há idades que avisam quando é a hora de se aposentar”

Os fãs de Luis Miguel sofreram um susto depois que o cantor sofreu um acidente durante seu show, no último dia 25 de novembro, na Cidade do México. Os presentes registraram terrível queda que o artista sofreu ao terminar de cantar, justo no momento em que tentava levantar a perna. No entanto, tudo saiu errado quando ele escorregou e caiu para trás com o seu corpo.

Luis Miguel sofreu uma queda durante o show e as redes sociais explodiram contra ele

Nesse exato momento, as luzes se apagaram enquanto o artista ficou no chão com os braços abertos, mas rindo o tempo todo. Isso aconteceu quando os membros da sua equipe, guitarristas e baixistas, se aproximaram para tocar com ele.

Embora a situação preocupou os fãs que compareceram ao quinto show no México, Luis Miguel tomou isso com muito bom humor.

A situação rapidamente se tornou viral nas redes sociais e os internautas não ficaram indiferentes à queda do ‘El Sol de México’. Alguns criticaram fortemente e asseguraram que já era hora de se aposentar. “Luis Miguel, com todo o respeito, há idades para saber se aposentar”, “já paguei minhas entradas, pare de pular para chegar vivo”, “este dublê deve estar sendo repreendido por Luis Miguel”, “quando estiver velho haverá sinais”.

“Luis Miguel, com todo o respeito, há idades em que se deve saber a hora de se aposentar”.

No entanto, muitos defenderam o cantor mexicano, pois ele continuou com o show, independentemente da queda e do golpe que sofreu. Ele resolveu isso como um profissional ", "um profissional até para cair e levantar-se", "o importante aqui é que saiu ileso e muito amado".

Após vários anos descansando do mundo do espetáculo, Luis Miguel voltou aos palcos e retomou sua carreira musical com uma longa turnê que chegará até 2024. O ‘Sol de México’ abriu sua turnê no passado dia 3 de agosto em Buenos Aires, onde suas 10 datas se esgotaram muito rapidamente.