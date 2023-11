Luccas Neto assume programa infantil no SBT; influencer já assinou contrato

O SBT pretende mudar radicalmente a sua programação e voltar a conquistar bons índices de audiência e para isso contratou mais um nome de peso da web. Desta vez, a emissora de Silvio Santos chamou o influenciador infantil Luccas Neto para comandar uma atração.

Essa será a primeira vez que o irmão de Felipe Neto é contratado para trabalhar na TV aberta. Chamado Luccas Toon, o programa vai ao ar uma vez por semana, mas também será publicado no canal de YouTube do influenciador digital.

Luccas Neto segue trabalhando no Youtube com conteúdos para crianças (Reprodução)

Produções como “Aventureiros”, “Escola Fantástica”, “Príncipe Lu” e “Luccas e Gi” serão exibidas na programação do SBT: “Levar o conteúdo da Luccas Toon para TV aberta sempre foi um sonho e estamos muito ansiosos e animados para tudo que está por vir com essa parceria”, afirmou o famoso da web.

Segundo ele, a ideia é levar os conteúdos das redes sociais e do Youtube para mais crianças: “Nossos vídeos já são acompanhados por milhões de crianças na internet, mas não são todas que possuem acesso para usufruir. Então, acreditamos que esse novo passo irá permitir que mais crianças assistam nossos conteúdos”.

Luxo e diversão: Mansão de Luccas Neto remete a parques com brinquedos (Reprodução/Redes Sociais)

Para manter tal qualidade, Luccas Neto trabalha ao lado de profissionais especializados no universo infantil: “Acreditamos que esse novo passo irá permitir que mais crianças assistam conteúdos que são pensados e criados em colaboração com um time especializado de pedagogos, para atender cada faixa etária dos pequenos e auxiliar os pais na tarefa de educar”, comentou.

Luccas Neto é irmão do influenciador Felipe Neto e tem mais de 40 milhões de inscritos no YouTube. Famoso pelos conteúdos voltados para o público infantil, o ator é considerado um dos maiores youtubers do país.

