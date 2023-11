Kylie Jenner revela sua rotina matinal, incluindo entrega de café e 'batatas da mamãe'

Kylie Jenner, a empresária e mãe de dois filhos, abriu as portas de sua rotina matinal em uma entrevista exclusiva com Jennifer Lawrence para a revista Interview. A fundadora da Kylie Cosmetics revelou detalhes, desde seu café matinal até as tradições especiais com seus filhos.

Começando o dia com energia, Jenner destacou a importância do café imediato. O toque especial? Seus filhos, Stormi e Aire, de 5 anos e 21 meses respectivamente, trazem-lhe café na cama.

A bebida, proveniente do Kings Road Café, é entregue à sua porta ou ao lado da cama após noites agitadas.

Do café para as tradições familiares

Jennifer Lawrence indagou sobre o processo de obtenção do café, e Jenner explicou que, na maioria das vezes, são seus filhos que o entregam.

Além disso, revelou outras atividades matinais, como levar Stormi para a escola, ir para o trabalho ou preparar panquecas. As panquecas são um favorito das crianças, carinhosamente chamadas de "batatas da mamãe".

Além da agitada rotina matinal, Kylie Jenner recentemente adicionou a decoração de Natal à sua agenda. Durante o feriado de Ação de Graças, a estrela compartilhou uma prévia de sua árvore de Natal no Instagram. Conhecida por suas decorações extravagantes, a família Jenner/Kardashian já está se preparando para outra temporada festiva impressionante.