Jennifer Lopez anuncia data de lançamento do álbum e filme 'This Is Me... Now'

Jennifer Lopez, conhecida como "Jenny from the block", está de volta com seu nono álbum de estúdio, "This Is Me? Now", marcando seu retorno musical após quase uma década. O projeto inclui não apenas o álbum, mas também um filme homônimo, ambos programados para lançamento em 16 de fevereiro de 2024.

Mais de duas décadas após o lançamento de seu terceiro álbum, "This Is Me?Then", J.Lo apresenta uma sequência que explora sua jornada amorosa, como trouxe a People. O projeto inclui o álbum "This Is Me?Now" e o filme correspondente, disponível para streaming no Prime Video.

J.Lo provocou o projeto ao anunciar o lançamento de seu novo single, "Can't Get Enough", em 10 de janeiro. Prévias reveladoras, incluindo coreografias marcantes e trechos da faixa-título, foram compartilhadas, destacando a experiência musical como uma manifestação da busca pela verdade sobre o amor.

Álbum pessoal e honesto

"This Is Me? Now: The Album" é descrito como o trabalho "mais honesto e pessoal" de Lopez até o momento. Com escrita e produção executiva de Lopez e Rogét Chahayed, o álbum apresenta colaborações com diversos artistas, prometendo uma experiência musical envolvente.

Dirigido por Dave Meyers, o filme é uma "reimaginação musical e visual" da vida amorosa publicamente escrutinada da artista. Coescrito por Ben Affleck, marido de Lopez, e Matt Walton, o filme promete uma narrativa íntima, reflexiva e altamente envolvente sobre sua vida amorosa sob os holofotes.

"This Is Me? Now: The Album" marca o primeiro álbum de estúdio inédito de Lopez desde "A.K.A." em 2014. A estrela do pop, atriz e empresária, ao anunciar o projeto em novembro de 2022, compartilhou a lista de faixas, incluindo "Dear Ben pt. II", sugerindo uma continuação de uma música dedicada a Affleck.

O álbum é apresentado como uma filosofia, uma reflexão e um momento do zeitgeist. Com uma temática de esperança, fé e amor verdadeiro que nunca morre, o projeto promete ser um marco na carreira de Lopez.