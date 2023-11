“Já não é tão linda?” Sofía Vergara respondeu aos que a criticaram pelo seu aspecto físico

Sofía Vergara nasceu em 10 de julho de 1972 em Barranquilla, Colômbia. Desde muito jovem, mostrou grande interesse pela atuação e modelagem. Ela começou sua carreira como modelo e rapidamente se tornou uma das figuras mais reconhecidas no mundo da moda.

Mas foi somente quando ela se mudou para os Estados Unidos que sua carreira decolou completamente. Sofia se tornou uma das atrizes latinas mais influentes de Hollywood. Seu papel como Gloria Delgado-Pritchett em “Modern Family” a catapultou para a fama mundial e lhe rendeu numerosos prêmios e reconhecimentos.

Além de ser uma atriz talentosa, Sofia também é empresária. Ela lançou sua própria linha de roupas, perfumes e acessórios, mostrando sua habilidade para os negócios. Seu carisma e beleza foram essenciais para o seu sucesso, mas também a sua dedicação e trabalho duro.

Mas não foi um caminho fácil para Sofía. Ao longo de sua vida, ela enfrentou desafios pessoais e profissionais. No entanto, ela sempre soube superar e seguir em frente com um sorriso no rosto.

A atriz garantiu à revista Glamour que ela não se submeteu a nenhuma cirurgia, mas fez alguns retoques; no entanto, ela destacou que aqueles que a acham diferente é devido ao simples fato natural de envelhecer, pois os anos não chegaram sozinhos e é normal.

Isso foi respondido ao meio norte-americano quando eles pediram para fazer referência aos frequentes comentários que as pessoas fazem sobre como as estrelas que não são mais tão jovens parecem.

“Eu aplico botox nos olhos e no pescoço com regularidade e uso muitos produtos, sou apaixonada por cremes e ajudas cosméticas”, revelou Sofía Vergara.

Além disso, a jurada do reality show America’s Got Talent, da NBC, publicou em suas redes sociais que não perde tempo lendo críticas ou mensagens negativas, pois para ela isso representa uma má energia ou inveja que ela não quer ter presente em sua vida.