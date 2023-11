Fuzuê: a decepção de Alícia é grande ao descobrir que melhor amiga é uma víbora

Alícia (Fernanda Rodrigues) vai sentir o gosto amargo da decepção em Fuzuê, que segue buscando uma maneira para elevar a audiência da Globo no horário. Em cenas futuras, a jovem vai descobrir que realmente foi usada por Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

Em cenas futuras da novela da Globo, a filha de Nero (Edson Celulari) vai confrontar a vilã, que já fez de tudo e mais um pouco para tentar colocar as mãos no tesouro. A loira coloca a ruiva contra a parede depois de uma conversa cheia de “diz que me disse”.

Nos próximos capítulos de Fuzuê, Alícia coloca ainda Preciosa para correr de sua casa e ordena que nunca mais volte a procurá-la. Confira abaixo como será a conversa bombástica entre as duas.

Fuzuê: Preciosa, personagem de Marina Ruy Barbosa, passa por dias turbulentos (Fábio Rocha/Globo)

Alicia descobre tudo que Preciosa fez

A vilã de Fuzuê até tenta ser uma boa pessoa perto da filha de Nero, mas não convence: “Você sempre foi tão atenciosa e empática comigo. Eu imagino o quanto essa confusão toda tem afetado a sua vida, a sua família”, diz Preciosa na casa de Alícia.

Mas, a personagem de Marina Ruy Barbosa não se segura e decide perguntar sobre o tesouro da Dama de Ouro: “Eu li as notícias sobre o que aconteceu com o tesouro, sobre o saque do carro-forte. Foi tudo saqueado, né? Na imprensa não fala se a polícia conseguiu recuperar alguma coisa”.

Neste momento, uma luz acende na cabeça de Alicia que começa um interrogatório sem fim: “Antes de a gente continuar essa conversa, só me responde uma coisa. Você veio até aqui tentar me usar pra prejudicar a minha família?”, questiona a filha de Nero.

Fuzuê: Preciosa será expulsa de casa pela própria mãe (Fábio Rocha/Globo)

Porém, Preciosa segue o plano e revela que nunca teve a intenção de causar essa reação, mas a personagem de Fernanda Rodrigues não acredita e começa a falar tudo que sabe sobre a filha de Bebel (Lilia Cabral): “Preciosa, você invadiu a loja do meu pai, ameaçou o meu irmão com uma arma, falsificou exame de DNA, internou sua mãe, roubou as criações da Luna”.

Nada abalada, Preciosa mantém todas as mentiras e diz que é uma boa pessoa: “Você me conhece, sempre me seguiu, me acompanhou. Você sabe quem eu sou de verdade”. Mas, desta vez, Alícia surpreende e não cai no jogo da víbora de Fuzuê.

“Eu não sei quem você é de verdade! Aquela mulher que eu seguia, a pleníssima em quem eu me inspirava, nunca faria nenhum desses absurdos”, afirma a jovem que decide expulsar Preciosa de sua casa.

