Ela seria a coreógrafa de Shakira com quem Piqué a traiu antes de Clara Chía

As mentiras e enganos de Gerard Piqué para Shakira continuam a vir à tona, pois embora Clara Chía tenha sido uma das mulheres mais criticadas por ter sido a amante do ex-jogador, a verdade é que, supostamente, existe uma longa lista de mulheres com quem ele foi infiel à cantora.

Apesar de ter passado mais de um ano desde que a famosa dupla se separou, eles continuam sendo notícia por causa de suas brigas familiares. A situação piorou ainda mais depois que os nomes das pessoas que estiveram com Piqué enquanto ele ainda estava com Shakira foram revelados.

Agora foi possível conhecer quem foi uma delas e para surpresa de muitos, trata-se de alguém com quem a colombiana mantinha um vínculo próximo, pois se tratava de uma de suas bailarinas.

Coreógrafa de Shakira?

De acordo com o paparazzi Adri Toval, o ex-jogador de futebol teria mantido um romance com a coreógrafa Anna Kaiser, que também era sua treinadora. Em várias oportunidades, ambos posaram juntos, pois mantinham uma amizade há vários anos.

De acordo com o jornalista, Piqué e Kaiser aproveitaram o descuido da cantora durante os ensaios do Super Bowl de 2020 para realizar o seu romance e ter um encontro íntimo.

O momento do catalão com a treinadora teria sido durante uma festa em um local exclusivo onde vários testemunhas afirmaram que os dois se beijaram durante toda a noite, não importando que estavam acompanhados por várias pessoas próximas à diva de 46 anos.

O romance teria começado em 2020, quando Shakira comemorou o aniversário de seus filhos e arrumou as malas para o seu grande show de meia temporada com a NFL, que ela compartilhou com Jennifer Lopez e onde brilhou muito.

Embora os rumores do suposto romance não tenham sido confirmados, a amizade entre Shakira e Anna desmoronou, pois ela já não trabalha com ela e não posaram juntas como nos velhos tempos.

Anna Kaiser é reconhecida como treinadora e coreógrafa. A mulher tem se encarregado de contar sobre seus projetos e vida pessoal nas redes sociais.

Depois dos boatos, os usuários não demoraram a ir até sua conta no Instagram para mostrar seu descontentamento por ter enganado sua amiga.

“Não roube os casais dos seus clientes”, “Você trabalhou e assim mordeu a mão 🖐️ que te dá de comer”, “Por que se envolver com o casal de amigos? Isso te dava de comer e te dava trabalho”, “Esta mulher não sabe ser amiga...cuidado com os seus maridos”, comentaram.