Deseja se casar na CCXP23? Roku promove estande com matrimônio geek e cidade imersiva do streaming (Reprodução/Divulgação)

A CCXP23 está cada vez mais próxima de acontecer, reunindo diversas novidades aos adeptos da cultura pop. Dentre as marcas presentes no evento, a Roku contará com uma ativação inspirada na Roku City entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro, inspirado no descanso de tela da plataforma de streaming e nos aparelhos de TV ao redor do mundo.

Presente no evento todos os dias, a Roku promoverá o matrimônio de casais geeks, com direito a trajes temáticos, certidão de casamento, foto impressa e lembrancinhas. A fim de oficializar um laço matrimonial, o primeiro “sim” da maratona acontecerá no dia 30, às 15h, protagonizado por Lucas Monteiro, do canal ‘Luke | Minha Vida é uma Série’.

Aos interessados em selar o matrimônio ao longo do evento, é necessário se inscrever por meio das redes sociais da Roku.

Ativação da Roku - o que esperar

Em seu segundo ano consecutivo de CCXP, a Roku trará um estande duas vezes maior que o anterior. Os visitantes poderão se conectar com suas produções prediletas dos conteúdos de streaming, concorrerão a itens de colecionador, participarão de ações surpresa e desfrutarão de um ambiente instagramável.

A Roku City tratá uma capela, um teatro, uma loja, um estúdio e uma nave alienígena como parte de sua composição. Os visitantes poderão usufruir da experiência de serem abduzidos por um disco voador, ganhar brindes e concorrer a prêmios exclusivos.

“Estamos preparando uma experiência inesquecível para os fãs de streaming. Dentro do objetivo da Roku de levar streaming fácil e acessível a todos os brasileiros, com a Roku City na CCXP23 trazemos uma pequena amostra do que nossos usuários encontram na plataforma: grande oferta de conteúdo para escolher de um jeito simples, divertido e surpreendente”, comenta Luis Bianchi, diretor de marketing para América Latina na Roku.