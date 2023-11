David Walliams recebe indenização após comentários vazados no 'Britain's Got Talent'

A batalha legal explosiva entre David Walliams e a Fremantle, produtora do Britain's Got Talent, foi encerrada com um pedido de desculpas e um acordo financeiro.

Walliams, ex-jurado do programa, recebeu uma quantia considerável, estimada em cerca de £1 milhão, após comentários polêmicos vazarem. O acordo é descrito como "amigável", e a Fremantle expressa a esperança de futuras colaborações.

Walliams deixou o programa em novembro do ano passado, buscando até £10 milhões por perda de ganhos após a revelação de seus comentários. Ele se desculpou por suas palavras desrespeitosas sobre participantes do programa, vazadas em janeiro de 2020. As gravações mostraram termos inapropriados usados por Walliams, afetando negativamente sua carreira.

Impacto na carreira de Walliams

O processo revelou o impacto significativo nos projetos de Walliams, incluindo a retirada do financiamento de um novo projeto pela BBC devido à "publicidade negativa". Adaptações de seus livros também foram canceladas, afetando suas vendas e receitas de royalties. Walliams acusou a Fremantle de causar danos psiquiátricos e perdas financeiras, alegando violação da privacidade e regulamentações de proteção de dados.

A Fremantle emitiu um comunicado expressando pesar pelos comentários vazados, reconhecendo que suas práticas de segurança poderiam ter sido mais robustas. O porta-voz afirmou: "Apreciamos a resolução amigável e pedimos desculpas sinceramente por publicar as conversas privadas de David. Revisamos nossas práticas de produção para garantir que respeitem totalmente as expectativas de nossos talentos."

Apesar do acordo, há ceticismo sobre a possibilidade de Walliams retornar ao Britain's Got Talent. Fontes indicam que deixou uma má impressão, e Simon Cowell buscou encerrar o assunto antes das audições de janeiro. A resolução amigável encerra um capítulo conturbado, mas o impacto na carreira de Walliams perdura.