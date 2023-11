Beyoncé está irreconhecível e a confundem com a Kardashian

Beyoncé continua crescendo profissionalmente e após o sucesso de ‘Renaissance’, seu sétimo álbum de estúdio solo após uma pausa de seis anos (seu trabalho anterior era de 2016), agora ela lançou seu próprio documentário, intitulado ‘Renaissance World Tour’.

No sábado passado, a Queen B apresentou seu novo projeto em Beverly Hills, recebendo aplausos por ser uma das cantoras mais bem-sucedidas dos últimos tempos. No entanto, o momento foi ofuscado devido a todos os comentários focados em sua nova aparência física.

Esta é a estreia da sua projeção no mundo cinematográfico, pelo que contou com uma cerimônia de gala a qual compareceram diversas celebridades. Sem dúvida, Beyoncé está marcando um ponto antes e depois na sua carreira, por isso decidiu mudar o seu visual de maneira radical.

O look de Beyoncé pelo qual ela é comparada com Kim

Beyoncé tem se responsabilizado por marcar tendências com seu estilo irreverente e raramente foi envolvida em escândalos. Agora, aos 42 anos, ela decidiu fazer uma mudança radical em sua aparência ao chegar à sua apresentação com uma tonalidade de cabelo bastante incomum para ela.

Como uma diva, a cantora apostou em usar um apertado vestido prateado e seu cabelo loiro platinado, o que causou comparações com Kim Kardashian. Além disso, sua tonalidade de pele também foi criticada por parecer muito mais clara do que ela realmente é, o que fez com que as pessoas a acusassem de abusar dos filtros nas redes sociais.

Até mesmo, há aqueles que se atreveram a lançar que ela está clareando sua pele ao melhor estilo de Michael Jackson, mas apesar dos rumores, não há provas que confirmem isso.

"Quem é esta mulher branca?", "Agora é Kim Kardashian", "Todas vão ao mesmo cirurgião ou o quê? É Kim Kardashian", "Kim K?", "Ela é como Kim K", "Já está querendo mudar a cor da pele como Michael Jackson se ela é linda como é naturalmente", comentaram alguns usuários.

Apesar das críticas, a cor com que decidiu levar seu cabelo foi porque sua turnê Renaissance sempre esteve inspirada em tons prateados, especialmente cromados, então agora seu cabelo não poderia ser a exceção.

A primeira fita de Beyoncé é baseada nos problemas que ela enfrentou durante sua turnê, que começou em 10 de maio em Estocolmo e terminou com sucesso no dia 1º de outubro em Kansas City, Missouri.

A famosa conseguiu arrecadar mais de US$ 579 milhões, com uma massiva assistência de 2,7 milhões de fãs distribuídos em 56 datas e 39 cidades ao redor do mundo, o que a transforma em um verdadeiro fenômeno.