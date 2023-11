“Aliviado por estar vivo”: assaltantes invadem casa da família do cantor Eduardo Costa

Assaltantes armados invadiram esta segunda-feira de manhã a casa da família do cantor sertanejo Eduardo Costa, a cerca de 20 km de Belo Horizonte, e roubaram carro e objetos da casa. “Eu sinto que as pessoas que entraram aqui na minha casa entraram com a intenção de até tirar a minha vida, se preciso fosse, para levar esses objetos”, disse Weliton, irmão de Eduardo, que mora na casa com a mãe e a tia.

Segundo ele, a mãe e a tia estavam no segundo andar da casa e ele na cozinha da residência, que é afastada da entrada social, por isso ninguém viu os bandidos entrarem ou saírem. Weliton disse que só notou o roubo ao chegar na entrada da casa e não encontrar a moto no local.

Pelas câmeras de segurança, Weliton disse que eram quatro ou cinco assaltantes que arrombaram o portão com um pé de quebra e também a porta principal. “Se eles adiantam em dois minutos o tempo de entrar aqui em casa, eles me pegam”, disse.

A quadrilha roubou um carro Honda WRV, uma moto CG 160 Start (que seria rifada), uma televisão, óculos, relógios e um chapéu. O valor total do roubo ainda não foi calculado.

“Então, nesse momento, eu não sei se estou mais triste, mais emocionado ou se estou aliviado por estarmos a minha mãe, minha tia e eu aqui, vivos, com a saúde intacta”, desabafou o irmão do cantor.

O cantor Eduardo Costa não mora no local e também não estava na residência no momento da invasão.

A Polícia Militar foi acionada, mas não encontrou sinais dos bandidos. O caso está sendo investigado.