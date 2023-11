Alexandre Correa processa Ana Hickmann por alienação parental: “Prioridade é ver o meu filho”

Alexandre Correa entrou com duas ações na Justiça contra Ana Hickmann na noite de segunda-feira (27). Em uma delas ele alega ser vítima de alienação parental, pois está sendo impedindo de ver o filho Alexandre, de 10 anos. O casal está afastado desde o último dia 11, quando a apresentadora denunciou o marido por violência doméstica.

“Dia de felicidade! Protocolamos o pedido para organizar junto aos advogados da Ana e a própria Ana, para poder ver o Alezinho. Então, estou com uma expectativa muito grande do juiz dar esse despacho logo”, afirmou o empresário, em postagem nas redes sociais.

“Estou há 17 dias sem vê-lo, mas os últimos dois, três dias a Ana foi muito cordial, me colocou para falar com ele através de chamada de vídeo e a gente mata um pouquinho da saudade. A minha prioridade não é voltar pra empresa, minha prioridade é ver o meu filho, abraçar o meu filho, jogar basquete com o meu filho, beijá-lo, abraçá-lo, amassá-lo, fazer tudo que der. Tá bom, gente? Mas fica aí meu recado para que não fique aí as coisas distorcidas, tá bom? Beijo grande e vamos ficar felizes”, concluiu ele.

A outra ação protocolada na Justiça se refere a revogação da medida protetiva que o impede de se aproximar de Ana, dos familiares e das empresas do casal. Segundo o pedido, por conta da sanção, Correa não consegue voltar ao trabalho.

“No meu ponto de vista, existe um abuso de poder. Ela conseguiu por meio da Maria da Penha proibir ele de trabalhar na empresa em que ele também é dono. Ela fica na Record das 8h ao meio-dia. Então, por exemplo, ele pode trabalhar na sede da empresa neste horário”, afirmou o advogado Enio Martins Murad, que representa o empresário, em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”.

“Ele está proibido genericamente de falar com parentes, amigos e funcionários e de frequentar o seu próprio trabalho, a sua própria casa e de ver o filho. Isso, pra mim, é um abuso muito maior do que o discurso que ela tem empregado”, ressaltou o defensor.

Não há previsão de quando os recursos serão julgados pela Justiça. Ana Hickmann não se pronunciou sobre o assunto.

Ana Hickmann denunciou o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica (Reprodução/Instagram)

Denúncia de agressão

Ana registrou um boletim de ocorrência denunciando o marido no último dia 11. Ela esteve em uma delegacia em Itu, no interior de São Paulo, onde disse que o companheiro a pressionou contra uma parede e a ameaçou com cabeçadas. Após a repercussão do caso, ele se pronunciou e confirmou o desentendimento. Porém, ressaltou que os dois estão casados há 25 anos e que essa foi uma “situação isolada”.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana acionou a Polícia Militar por telefone, por volta das 15h30 de sábado. Na ocasião, ela disse que estava na cozinha da casa da família, com o filho e mais duas funcionárias. A apresentadora contou que conversava com o garoto, quando o marido não gostou do assunto e começou a repreendê-la, aumentando o tom de voz. Nesse momento, o menino se assustou e saiu do cômodo.

Assim, Ana começou a discutir com Alexandre, que teria se exaltado, a segurado e a pressionado contra a parede. O homem também teria ameaçado agredi-la com uma cabeçada. Foi quando ela disse que conseguiu se afastar do marido e pegou o celular. Nesse momento, o homem teria fechado a porta, pressionando o braço esquerdo dela.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a apresentadora relatou que conseguiu trancar Alexandre no lado externo da casa e chamar a polícia. Porém, quando a PM chegou, o marido não estava mais no local. Uma das funcionárias do casal aparece no registro como testemunha dos fatos.

Inicialmente ela não pediu a medida protetiva, mas dias depois ela entrou com o pedido de divórcio e solicitou a proteção, desde então, o empresário não pode se aproximar dela e de familiares, consequentemente, do filho.

@domingoespetacular A apresentadora Ana hickmann revela, pela primeira vez, os detalhes da agressão que sofreu do empresário Alexandre Correa: “Eu fiquei com medo dele”. Na entrevista, ela ainda ressalta a importância do 190 DomingoEspetacular ➡️ A reportagem completa você encontra em: R7.com/DomingoEspetacular! ReportagensDE⠀ ♬ som original - Domingo Espetacular - Domingo Espetacular

Motivação da briga

Após duas semanas, Ana Hickmann quebrou o silêncio para Carolina Ferraz, apresentadora do “Domingo Espetacular”, da RecordTV, e revelou os momentos tensos que viveu durante a briga com Alexandre Correa. A discussão ocorreu logo após a famosa conversar com o herdeiro sobre o futuro de sua família.

Segundo Ana, o empresário ficou revoltado ao observá-la conversando com o filho de dez anos e, sem pensar, Alexandre teria começado uma grande briga com a apresentadora da Record TV, que tirou o pequeno do local: “Ele veio na minha direção. Ele não me acertou (uma cabeçada) porque eu esquivei”, disse.

Outro momento chocante contado pela ex-modelo envolvendo a briga foi o momento que Alexandre Correa teria fechado a porta da cozinha em seu braço, próximo ao cotovelo, já que ele não conseguiu segurar a famosa: “Eu comecei a gritar. Eu gritava por socorro. Gritava ‘chama a polícia’. Gritava ‘liga no 190′”.

Apavorada, Ana Hickmann conseguiu se trancar no cômodo e ligou para a polícia: “Ele queria pular a janela. Eu peguei o celular e liguei no 190. Foram três toques. Ainda bem que existe o 190, se não ele teria pulado a janela e eu não sei o que teria acontecido”.

Ana não escondeu que o motivo da briga está relacionado com dinheiro. A famosa destacou que descobriu dívidas: “Dias antes eu fui ao escritório e encontrei coisas que eu não imaginava que fosse achar”.

Sem dar detalhes, Ana Hickmann confessou que tais problemas divulgados na mídia são reais e que tudo está sendo investigado: “O que eu posso dizer é que na quinta-feira, que antecedeu a agressão, eu encontrei documentos, cheques, muita coisa que eu não consegui identificar assinaturas que eu tenho certeza que não são minhas, valores que eu falei ‘não é possível’”.

A famosa disse ao “Domingo Espetacular” que há uma investigação sobre falsidade ideológica em andamento: “Eu tenho que esperar para saber o tamanho disso”, completou a ex-modelo, que também foi criticada por causa do seu peso e idade: “Ele tinha o dom de me fazer sentir uma merd*”.

LEIA TAMBÉM: