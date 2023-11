A filha de Ben Affleck apareceu vestida como ‘menino’ e culparam a filha de Jennifer Lopez por influenciá-la

Apesar de Ben Affleck estar separado de Jennifer Garner, ele tem se encarregado de ser um pai presente na vida dos seus filhos Violet, Seraphina e Samuel, com quem já foi visto compartilhando momentos em várias oportunidades, até mesmo ao lado de sua atual esposa Jennifer Lopez.

Durante o último fim de semana, o ator foi visto acompanhado de Samuel e Seraphina, durante uma caminhada em Los Angeles, mas foi sua filha quem roubou todas as atenções com seu estilo particular, que vai se afirmando conforme ela vai crescendo e chegando à adolescência.

Affleck e Lopez não só compartilham uma vida juntos, mas também várias semelhanças ao terem filhos com outras pessoas, acompanhando seu desenvolvimento e até mesmo mudando os estereótipos que foram estabelecidos na sociedade.

O look da filha de Ben Affleck

Seraphina, de 14 anos, recebeu críticas por sua última aparição com um conjunto esportivo considerado infantil, com uma bermuda bege, camiseta larga verde, meias de várias cores e tênis. Ela decidiu usar o cabelo curto com alguns mechas vermelhas.

Sem dúvida, a jovem deixou para trás os looks femininos para apostar por um estilo não binário, assim como Emme Muñiz, filha de Jennifer Lopez e Marc Anthony, e que é acusada de ter sido a "culpada" por influenciar sua irmã mais nova.

Esta não é a primeira vez que vimos Seraphine optar por looks confortáveis, sem gênero, com os quais ela revolucionou, assim como Emme.

No caso da filha de Jennifer Lopez, sua própria mãe tornou público que ela se percebe como não binário ao usar o pronome "elle" para se referir a sua primogênita.

Após as novas imagens de Seraphina ao lado de seu pai e seu irmão Samuel, ela enfrentou novamente duros comentários de quem a classifica de “masculina”, mas também entre aqueles que pedem para não se meter na vida alheia e destacam sua simplicidade apesar de ser filha de um dos atores mais famosos de Hollywood.

“Essa menina está sendo influenciada pela de Jennifer Lopez, nem menina nem menino, nem tudo, nem nada no final”, “Com tanto dinheiro, e eles vão tão humildes e simples. Que bonito, de verdade”, “Pensei que era um menino”, “Eu não vejo a Seraphina”, “A menina também é elle”, “Outra elle”, foram alguns comentários.