A Fazenda: Lucas Souza revela detalhes sórdidos do namoro de Black e Kally

“Ele debocha dela”, diz Lucas Souza sobre o relacionamento amoroso do ex-BBB Cezar Black e Kally Fonseca dentro de A Fazenda 15. Depois de desistir do reality show, o influenciador digital e ex-marido de Jojo Todynho destacou a forma que enxerga o casal.

Em conversa com Lucas Selfie, no Youtube, o ex-oficial do exército abriu o jogo durante uma live. Segundo o ex-peão, Kally realmente tem sentimentos pelo ex-BBB, mas ele não demonstra isso.

“Da parte dela com certeza (tem amor). Ela está obcecada. É Black, Black, Black o tempo toda. Coitada, Lucas. A Kally vai ver aqui fora... A gente via as coisas que ele fazia”, disse o ex de Jojo Todynho, que ganhou a 12ª temporada do reality show rural.

A Fazenda 15: Namoro de Cezar Black e Kally Fonseca vira piada na web (Reprodução/playplus)

Para Lucas Souza, Cezar Black age de um jeito estranho para quem diz que a ama: “Ele debochava dela, ele excluía ela. Ele tem isso de ser bonzão, de estar certo e ela ficava alimentando o ego dele. Quando ela dava uma afastada, ele vinha lá, dava um biscoito e ela vinha”.

O ex-participante de A Fazenda 15 chegou a pedir perdão pelos seus comentários, mas destacou que Kally Fonseca parece que vive atrás do enfermeiro: !Desculpa falar esse termo, gente, mas parecia um cachorrinho atrás dele. Eu ficava com dó. Ela se perdeu totalmente”.

Lucas Souza rebate fortes boatos

A Fazenda 15: Lucas Souza rebate polêmica sobre sexualidade e diz não ter preconceito (Reprodução/Instagram)

Enquanto estava dentro de A Fazenda 15, Lucas Souza foi alvo de muitos questionamentos sobre sua sexualidade, principalmente depois que Jojo Todynho, sua ex-esposa, disse que pegou o influencer conversando com homens.

Mas, fora do reality show rural, o ex-oficial do exército declarou que não faz distinção das pessoas: “Deve ser por causa do meu jeito, mas eu não tenho problema com isso. Vão falar, não me incomoda”, disse o famoso, que estava entre os principais nomes dentro do confinamento.

