A Fazenda: Lucas Souza confessa ‘saio com todo mundo’; famoso rebate boatos

Enquanto estava dentro de A Fazenda 15, Lucas Souza foi alvo de muitos questionamentos sobre sua sexualidade, principalmente depois que Jojo Todynho, sua ex-esposa, disse que pegou o influencer conversando com homens.

Mas, fora do reality show rural, o ex-oficial do exército declarou que não faz distinção das pessoas: “Deve ser por causa do meu jeito, mas eu não tenho problema com isso. Vão falar, não me incomoda”, disse o famoso, que estava entre os principais nomes dentro do confinamento.

Em entrevista ao Link Podcast, Lucas também lembrou que esteve envolvido nos mesmos boatos por causa da sua amizade com o influenciador Laellyo Mesquita: “Ele me ajudou muito. Fez roupa para mim e assim eu não tenho distinção. Eu saio com todo mundo. Se tu me chamar para tomar uma cerveja, eu vou. Não tem distinção. Meu problema é não ter preconceito”, explicou o ex-peão.

A Fazenda 15: Lucas Souza se despede do jogo e revela o verdadeiro motivo (Reprodução/Record TV)

Namorando aex-BBB Jaquelline, que segue confinada em A Fazenda 15, o ex-marido de Jojo Todynho também lembrou dos comentários que já recebeu na web por causa dos boatos relacionados a sua sexualidade: “Você está com um amigo, posta foto e ficam ‘ai, teu namorado’. Mandam mensagem para teu amigo. ‘Ai, tá pegando’. É ruim isso”, lamentou Lucas.

LEIA TAMBÉM: Luccas Neto assume programa infantil no SBT; influencer já assinou contrato

Por fim, Lucas foi questionado se assumiria uma relação homossexual mesmo depois de passar pelo exército e respondeu: “Não tem mais isso, você sendo profissional, ninguém fala nada. Eu não tenho desejo sexual por homem e, se eu fosse, falaria abertamente para incentivar pessoas a se libertarem”, completou Lucas.

A fala polêmicas de Jojo Todynho

Jojo Todynho revela os principais motivos para se divorciar de Lucas Souza (Reprodução/Instagram)

Antes de Lucas Souza desistir de A Fazenda, a campeã da 12ª temporada do reality show rural contou o motivo que fez seu casamento acabar. A famosa entregou que terminou ao pegar conversas de Lucas com homens.

“Meu casamento com o Lucas acabou porque eu peguei conversa dele com homens. Quando contei isso e fui questionar, ele se descontrolou e falou que ia me colocar como homofóbica na internet. Fiquei com medo e falei ‘Cara, como vou contar isso?’. Foi aí que começou a saga do Lucas de querer me desmoralizar”.

LEIA TAMBÉM: ‘Último astronauta soviético’: ele foi esquecido no espaço por quase um ano