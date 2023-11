10 filmes na Netflix que serão removidos em 1º de dezembro: um deles é um clássico do cinema

O ano está entrando em sua reta final, mas os lançamentos da Netflix não vão parar. A plataforma tem preparado o lançamento de algumas de suas produções mais ambiciosas do ano em dezembro.

No setor de séries, o gigante de streaming receberá projetos altamente esperados como Berlim; enquanto, no campo da sétima arte, chegarão filmes como o elogiado Lua Rebelde.

Antes de receber todas essas séries e filmes, o serviço digital se despedirá de um grande grupo de longas-metragens de todos os gêneros e países no dia 1 de dezembro.

Os filmes que saem da Netflix no próximo dia 1º de dezembro

Por isso, a seguir, apresentamos 10 dos melhores filmes que serão retirados no primeiro dia do último mês do ano. Na lista dos que vão embora há desde clássicos do cinema até animações.

O Poderoso Chefão (1972)

Marlon Brando protagonizou com maestria este clássico do cinema dirigido por Francis Ford Coppola, baseado na novela homônima do escritor Mario Puzo, que ganhou três prêmios no Oscar.

Sinopse: Michael Corleone, herói de guerra e filho mais novo de um poderoso chefe da máfia de Nova York, decide se unir à organização quando seu pai sofre um atentado.

A Garota do Dragão Tatuado (2011)

Daniel Craig e Rooney Mara brilharam com suas atuações neste aclamado thriller, baseado no romance sueco Os Homens que Não Amavam as Mulheres, dirigido por David Fincher.

Sinopse: Enquanto investigam um perverso serial killer, um hacker com um passado sombrio estabelece uma amizade inesperada com um repórter caído em desgraça.

Atirador (2007)

Mark Wahlberg e Danny Glover são os protagonistas deste filme de ação, dirigido por Antoine Fuqua, que irá manter você grudado no sofá durante mais de duas horas.

Sinopse: Alguns colegas convencem um atirador de elite a deixar de ser aposentado para deter um complô para assassinar o presidente.

A Mentira (2010)

Emma Stone saltou à fama em Hollywood com sua impecável atuação protagonista nesta comédia adolescente. Penn Badgley, Amanda Bynes, Patricia Clarkson e Stanley Tucci completam o elenco.

Sinopse: Quando uma mentira sobre a reputação de Olive faz com que sua vida escolar passe de desconhecida para vergonhosa, ela decide adotar uma nova e atraente imagem.

Tá chovendo Hambúrguers (2009)

Bill Hader, Anna Faris, James Caan e Andy Samberg emprestam suas vozes em inglês aos personagens principais desta bem-sucedida adaptação animada do inesquecível livro infantil do mesmo nome.

Sinopse : Flint Lockwood é um inventor pouco convencional que deve evitar um delicioso desastre de proporções gigantescas após criar uma máquina que faz chover comida.

Desenterrando Sad Hill (2017)

Os admiradores de O Bom, o Mau e o Feio têm que ver este documentário sobre o filme que ganhou o prêmio de melhor filme na secção Novas Visões do Festival de Cinema de Sitges.

Sinopse : Um grupo de fãs de O Bom, o Mau e o Feio tenta reconstruir o cemitério espanhol onde as cenas finais do filme foram filmadas em 1966.

Parque dos Sonhos (2019)

Jennifer Garner, Matthew Broderick e John Oliver prestam suas vozes em inglês para os protagonistas desta trama animada perfeita para assistir com toda a família antes que saia do Netflix.

Sinopse: Quando June descobre que o parque de diversões dos seus sonhos é real — e que está em perigo — ela embarca em uma aventura fantástica para salvá-lo.

Vendetta (2015)

Os fãs de filmes de ação devem aproveitar os próximos quatro dias para assistir a este intenso longa-metragem com as atuações de Dean Cain, Paul Wight e Michael Eklund.

Sinopse : Sua esposa morreu nas mãos de alguém que ele havia colocado atrás das grades. Agora, ele deliberadamente vai provocar sua própria prisão para conseguir sua vingança.

O Natal de Cinderela (2019)

Os amantes de filmes de Natal vão desfrutar muito desta comédia romântica adolescente e musical ambientada a poucos dias de Natal que Laura Marano e Gregg Sulkin encabeçam.

Sinopse : Sob o jugo de sua madrasta vaidosa e suas irmãs cruéis, uma aspirante a cantora precisa trabalhar como um elfo até que ela encontre seu próprio milagre de Natal.

Rainbow Time (2016)

Linas Phillips escreveu, dirigiu, protagonizou e produziu esta comédia dramática incomum. Os atores Melanie Lynskey e Timm Sharp acompanharam-no nos papéis principais do longa-metragem.