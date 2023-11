‘The Crown’ além da tela: Netflix promove um leilão com as roupas e acessórios mais icônicos da série

Fãs da aclamada série “The Crown” terão a oportunidade de adquirir peças autênticas da produção em leilões promovidos pela casa especializada Bonhams, programados para fevereiro de 2024. Os leilões ocorrerão tanto de forma virtual quanto presencial em Londres, Reino Unido, proporcionando aos entusiastas a chance de possuir réplicas de itens notáveis da série da Netflix.

Entre os 450 lotes disponíveis, destacam-se reproduções da penteadeira utilizada por Elizabeth II e do icônico Jaguar verde associado à princesa Diana na trama. A última temporada da série, cujos primeiros episódios foram lançados em 16 de novembro, continua a cativar o público com sua narrativa envolvente.

Exposição Internacional e Fascínio pelos Detalhes

Foto: Bonhams/ Divulgação

A renomada casa de leilões britânica Bonhams planeja exibir os itens em exposições gratuitas em Nova York, Los Angeles, Paris e Londres, oferecendo ao público a oportunidade de apreciar essas peças antes do leilão, agendado para 7 de fevereiro de 2024. Uma seleção de artigos também estará disponível para lances online entre 30 de janeiro e 8 de fevereiro.

Charlie Thomas, diretor da Bonhams no Reino Unido, expressou seu fascínio pelo “grau de sofisticação” presente nos acessórios e vestuário, assim como pela “extraordinária” decoração, incluindo uma réplica do número 10 de Downing Street, proporcionando uma experiência autêntica aos admiradores.

Variedade de Preços e Contribuição para a Educação

Embora seja previsto que peças icônicas alcancem preços significativos, como a carruagem da coroação estimada em até 50 mil libras, outros lotes serão acessíveis, como um par de corgis de porcelana, símbolos dos amados cães da rainha Elizabeth II, com um preço inicial de aproximadamente 200 libras.

Os lucros provenientes do leilão presencial serão direcionados aos estudantes da Escola Nacional de Cinema e Televisão (NFTS), em parceria com a produtora britânica de “The Crown”, a Left Bank Pictures. Com mais de 11 milhões de espectadores já tendo assistido aos primeiros episódios da sexta e última temporada, a série continua a deixar sua marca na cultura televisiva britânica.

