Shakira prepara seu golpe final contra Clara Chía e Piqué: será sua grande vingança

As últimas semanas têm sido cheias de atividade para Shakira, não só no que diz respeito ao seu ambiente de trabalho, mas também em relação à sua vida privada. Na noite do dia 16 de novembro, a colombiana recebeu três prêmios na cerimônia dos Grammy Latinos, dois por sua colaboração com Bizarrap em “Music Sessions #53” e um por “TQG”, seu sucesso mundial com Karol G.

Shakira teria planejado uma nova vingança contra Piqué e Clara Chía

Depois das alegrias, chegaram os momentos mais complexos para a intérprete de "Acróstico" devido ao assunto legal que enfrentou contra a Receita em Espanha, que a acusou de evasão fiscal. No meio da audiência com a justiça do país do Velho Continente, onde ela viveu enquanto estava em um relacionamento amoroso com Gerard Piqué, Shakira declarou-se culpada da fraude econômica perante a Seção Sexta da Audiência em Barcelona.

Por essa ação, ela conseguiu um acordo para encerrar esse capítulo de sua vida e evitar ir para a prisão. A artista colombiana teve que pagar uma multa de 7,8 milhões de euros, montante equivalente à metade do dinheiro que aparece nas obrigações tributárias pendentes, que era mais de 14,5 milhões de euros em impostos que, supostamente, não foram pagos entre os anos 2012 e 2014.

Shakira vai gravar um documentário sobre sua vida

Além disso, este montante foi somado a um desembolso de 423.000 euros para sair da prisão, ou seja, 400 euros por dia que esteja livre, pois sua sentença na prisão foi acordada de 3 anos.