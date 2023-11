Será que Shakira fará documentário?

Shakira aproveitou todas as suas piores batalhas ao renascer como a ave Fênix e voltar a posicionar-se no topo das paradas com as suas últimas músicas que têm dado o que falar, assim como as suas apresentações e as várias premiações que recebeu.

As humilhações e infidelidades sofridas por parte de Gerard Piqué, seus ex-sogros e até mesmo a justiça espanhola serviram para faturar como nos velhos tempos ou até mesmo mais, pois se espera que em 2024 ela anuncie um novo disco e inicie uma turnê mundial.

No entanto, parece que isso não é tudo o que Shakira está preparando para continuar a faturar, pois os meios espanhóis alertaram para um possível documentário à luz das pistas que ela deixou com seu retorno à Espanha para os Latin Grammy e o seu julgamento com La Hacienda.

Shakira e as pistas de um possível documentário

Shakira deixou para trás os problemas legais que tinha com a justiça espanhola por suposta evasão de impostos nos primeiros anos naquele país, e embora ela acreditasse na sua inocência e estivesse tudo pronto para iniciar um julgamento para se defender, decidiu declarar-se culpada e pagar pelo menos sete milhões de euros para deixar para trás o episódio que lhe roubava a sua tranquilidade.

Sua saída da Audiência Provincial de Barcelona na segunda-feira passada, 20 de agosto, estava carregada de mensagens com seus passos firmes, seu look rosa que roubou todos os olhares e um detalhe particular que não passou despercebido entre seus fãs e os jornalistas presentes.

A Shakira documentary might be coming? Local reporters are saying she had a professional cameraman with her and her team. — https://t.co/IMI7ZGGJ2M pic.twitter.com/LWZjXWh2rm — shakirastuff | fan account (@shakirastuff_) November 20, 2023

E é por isso que Shakira tinha um time de gravação em seu carro, o qual acompanhou todos os passos da cantora, por isso, meios espanhóis garantem que ela está preparando seu próprio documentário.

“Shakira pode estar gravando um documentário sobre a sua vida. Pensamos isso porque conseguimos ver uma câmara de vídeo dentro do carro que a levou à Audiência Provincial de Barcelona”, informou a jornalista espanhola Lourdes Pineda.

Por outro lado, seu colega e companheiro José Antonio Avilés forneceu mais detalhes ao descrever uma informação que ele recebeu de “uma pessoa muito próxima do Latin Grammy”.

✨#Shakira podría estar grabando un documental sobre su vida . ¿SE VIENE DOCUMENTAL DE SHAKIRA?. 😀 pic.twitter.com/oXsytQvkFO — Carito (@770carito) November 20, 2023

"A mesma pessoa que a acompanhava naquela caminhonete é a mesma que foi no time de Shakira gravando tudo o que acontecia em Sevilha. Estas imagens corresponderiam ao final do que seria a temporada, ou o que seria o seu documentário", acrescentou.

Através das redes sociais, também surgiram boatos sobre a presença de Shakira na que era sua mansão em Barcelona, onde ela também filmou algumas cenas, pois ainda não conseguiram vender a casa que ela compartilhava com Piqué.