Remake de Elas por Elas: Globo ‘mexe os pauzinhos’ e Natália revela uma bomba

A TV Globo busca uma maneira de tirar o remake de Elas por Elas do fundo do poço e uma tática é rechear a novela com muitas reviravoltas, o mesmo que vem sendo feito com Fuzuê, e nos próximos dias, Marcos (Luan Argollo) mostra que chegou para movimentar a adaptação.

Depois do rapaz ser confundido com Bruno (Luan Argollo), irmão de Natália (Mariana Santos), uma revelação bombástica é preparada para surpreender os fãs da novela da TV Globo. A protagonista começa a falar que Marcos é o filho do irmão gêmeo, revelação que deixa todos chocados e admirados, especialmente por causa da semelhança entre eles.

Remake de Elas por Elas: Bruno, irmão de Natália (Mariana Santos), pode estar vivo em adaptação da Globo (Reprodução/Globo)

Pedro (Alexandre Borges) fica muito ansioso e feliz com a descoberta do sobrinho, que é muito parecido com o irmão. Mas, ao mesmo tempo, fica curioso e busca saber detalhes envolvendo o rapaz. Em uma cena do remake de Elas por Elas, ele aparece investigando tudo e, inclusive, acaba descobrindo que o rapaz mora em um abrigo.

Novas revelações ocorrem na novela da Globo

A nova versão da trama, que foi sucesso em 1982, também terá mais reviravoltas. Em cenas futuras, Giovanni (Filipe Bragança) e Helena (Isabel Teixeira) vivem uma nova crise familiar. Agora, os personagens da novela escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson quebram o pau de verdade.

Remake de Elas por Elas: Isabel Teixeira(Helena) e Mariana Santos (Natália) em cena da novela (Divulgação/Globo)

Além disso, a vilã de Elas por Elas dá sequencia ao plano para incriminar o ex-marido. Na novela da Globo, a personagem não pensou duas vezes e vendeu um apartamento. No golpe, ela depositou o dinheiro na conta de Jonas (Mateus Solano) a fim de incriminá-lo e prejudicá-lo no processo de divórcio.

No entanto, nada dá certo e ela acaba sendo desmascarada quando o marido encontra um álibi a seu favor e revela ao filho, que fica bastante decepcionado com a mãe.

