“Parece que você está envergonhada dele”: usuários criticam Paris Hilton por ‘esconder’ o bebê na foto

Há dois dias, Paris Hilton causou furor nas redes sociais, após anunciar a chegada de sua segunda filha, a quem ela chamaria de ‘London’, isso depois de postar uma foto fofa em sua conta do Instagram, onde se via um adorável conjunto rosa com óculos em forma de coração e um ursinho de tricô.

A notícia emocionou não só seus entes queridos, mas também os fãs que já esperam a apresentação de sua filha, de quem, com certeza, já se espera que herde o requintado gosto pela moda que tem a famosa socialite.

Mas a emoção da chegada de ‘London’ ultrapassou as paredes da mansão Hilton, que já foi decorada com tons de rosa para a decoração de Natal, dando as boas-vindas a um novo membro desta poderosa família.

Paris Hilton Instagram: @parishilton (Instagram: @parishilton)

No entanto, nem tudo foi doce, pois novamente, Paris Hilton foi atacada por seu bebê ‘Phoenix’, onde usuários reprovaram uma ação nas fotografias que ela compartilhou de sua decoração de Natal.

Paris Hilton exibe sua decoração de Natal dedicada à sua filha ‘London’

Paris Hilton compartiu o tributo que fez com a sua decoração de Natal para sua filha 'London', através da decoração de diferentes pinheiros cor-de-rosa, dos quais pendiam alguns ornamentos em prata e branco, como flocos de neve, esferas, balas e outros enfeites.

Ao lado da árvore, a socialite posava com seu primeiro bebê, ‘Phoenix’, que nasceu em janeiro de 2023 através de gestação artificial. Ambos olhavam diretamente para a árvore de Natal, que foi planejada como um tributo à segunda filha de Paris Hilton e Carter Reum.

Embora tudo parecesse um ambiente cheio de amor e ternura, os usuários não evitaram notar uma ação de Hilton que acabou por desagradá-los e é que, em diferentes ocasiões, a crueldade da rede se viu através dos comentários nas redes sociais da empresária, onde muitos não se contiveram e atacaram o físico do seu bebê.

Usuários criticam Paris Hilton por “cobrir” seu bebê depois de receber opiniões negativas

Após criticar o aspecto do seu bebê em repetidas ocasiões, Paris Hilton foi quem levantou a voz por seu filho Phoenix, expressando seu descontentamento: “Existem algumas pessoas doentes neste mundo. Meu anjo está perfeitamente saudável. E sim, é claro que ele foi ao médico, só que ele tem um cérebro grande”.

No entanto, para muitas pessoas, as críticas ultrapassaram a famosa empresária, isso depois que em sua última publicação mostrou seu bebê com um gorro cobrindo a cabecinha de Phoenix, que está no olho do furacão desde que Paris Hilton o apresentou.

Isto causou o descontentamento de alguns usuários e até mesmo lhe disseram que deveria ignorar os comentários mal intencionados nas redes sociais, por isso não tinha por que esconder o seu bebê: “Por que colocar um chapéu, é como se você se envergonhasse dele”, “Você o cobre por causa das pessoas ruins”, “Eu percebi que agora você já coloca gorros ou algo para cobri-lo, tudo por causa da gente”, “Não cubra sua cabecinha... o seu bebê é lindo... quem disser o contrário é invejoso”.