O estranho motivo pelo qual Bill Gates se meteu no sistema de esgoto de Bruxelas

Bill Gates chamou a atenção nas redes sociais ao ter entrado no esgoto de Bruxelas, em 19 de novembro de 2023. E, embora o primeiro pensamento de muitos seja que ele é uma pessoa estranha ou com muito tempo livre, a verdade é que ele tinha um bom motivo para fazê-lo.

O cofundador da Microsoft é a sexta pessoa mais rica do mundo. No entanto, desde que se aposentou da direção executiva do gigante de Redmond, Bill Gates dedicou todos os seus esforços à filantropia.

Então, junto com sua esposa, Melinda Gates, criou a Fundação Bill e Melinda Gates, com o objetivo de erradicar a pobreza no mundo. Sob essa premissa, eles buscam criar melhores condições de vida para as pessoas, especialmente aquelas de menor classe social.

De acordo com uma revisão de Xataka, Bill ficou obcecado com a higiene desde que soube que mais de 800 mil pessoas morrem anualmente por diarreia causada por águas contaminadas. É por isso que sua fundação procura a maneira de colaborar com o saneamento do líquido vital.

É por isso que, no dia 19 de novembro, Dia Mundial do Sanitário, ele foi até o sistema de esgoto de Bruxelas para, como ele mesmo disse em sua conta do Instagram, “entender o papel das águas residuais na saúde global”.

Foi uma oportunidade para ele aprender mais sobre os desafios enfrentados pelas cidades em termos de saneamento. Também foi uma oportunidade para ele chamar a atenção para a importância deste assunto.

No vídeo que publicou na sua conta do Instagram, Gates diz que a visita aos esgotos foi “uma experiência reveladora”. “Aprendi muito sobre a importância do saneamento para a saúde pública e o desenvolvimento econômico”. “Também aprendi sobre os desafios que muitas cidades enfrentam para fornecer serviços de saneamento seguros e acessíveis a todos os seus cidadãos”.