O emocionante vídeo de Bruce Willis no Dia de Ação de Graças junto à sua filha

Bruce Willis com sua família/Instagram Bruce Willis com sua família/Instagram (Instagram: @brucewillisbw)

Desde que foi revelado que Bruce Willis tinha sido diagnosticado com afasia e demência frontotemporal, o ator tem se mantido longe do mundo midiático, aposentando-se da atuação, aquela que o tornou um dos maiores ícones de Hollywood da atualidade.

Pouco a pouco, mais detalhes da doença que acometia o ator foram sendo descobertos e serviu até mesmo como uma forma de sensibilizar aqueles que, até então, não conheciam, tornando-se a sua porta-voz, sua esposa Emma Heming, que cuida de Bruce Willis juntamente com suas filhas e sua ex Demi Moore.

Bruce Williams com a sua família Instagram: @emmahemingwillis (Instagram: @emmahemingwillis)

A família tem compartilhado diversos momentos com o ator, embora recentemente se soubesse que ele aparentemente já não podia ler nem falar. No entanto, os momentos de lucidez do Willis alegram o coração dos fãs, que, comovidos, vêem suas filhas desfrutando de alguns momentos com seu pai.

Filha de Bruce Willis, compartilha um vídeo emocionante

Em diversas publicações, Rumer e Tallulah Willis mostraram algumas fotografias e vídeos da convivência que têm atualmente com seu pai e quando ele se tornou avô. Desta vez, foi sua filha Scout LaRue quem emocionou a rede com um clipe de apenas alguns segundos ao lado de seu pai, dando uma nova atualização sobre o estado de saúde dele.

Nele vemos Bruce Willis usando uma touca cinza e uma moletom da mesma cor, posando ao lado de sua filha.

O vídeo compartilhado na quinta-feira passada, que parece ter sido parte da ceia do Dia de Ação de Graças da família, mostra Scout ao lado do ator, enquanto ela lhe oferece sua mão, e ele a segura. Na publicação pode-se ler ‘My Guy’ (Meu Cara).

Qual foi a declaração da família de Bruce Willis?

Há algumas semanas, a caçula das filhas de Bruce Willis, Tallulah, compartilhou atualizações sobre o estado de saúde de seu pai em uma entrevista com Drew Barrymore.

"Ele é o mesmo, e neste sentido eu aprendi que é o melhor que se pode pedir", comentou "Vejo amor quando estou com ele, e ele é meu pai e me ama, o que é realmente especial". Isso aconteceu um mês depois de se comentar que o ator já não conseguia mais reconhecer Demi Moore e que suas habilidades linguísticas já não estavam mais ao seu alcance, mas ele ainda é Bruce.

Em maio passado, Tallulah compartilhou um emocionante escrito para a revista Vogue, onde falava sobre como a demência não tinha afetado sua mobilidade, fato que mudou significativamente ao longo dos meses.

“Felizmente, a demência não afetou a sua mobilidade. Ela ainda sabe quem eu sou e se ilumina quando entro na sala.”