Não vai ter mais! MC Mirella anuncia saída do OnlyFans para cuidar de gravidez

Na reta final da gravidez da primeira filha, a funkeira MC MIrella, de 25 anos, anunciou em seu Instagram que vai deixar definitivamente a plataforma de conteúdo adulto OnlyFans para começar os preparativos para recebe a pequena Serena, fruto de seu casamento com Dynho Alves. “A despedida! Não vai mais ter. As últimas”, disse nas redes sociais, deixando os fãs ainda mais instigados.

A gravidez de Mirella veio após reatar com o ex-marido, de quem ficou separado por cerca de um ano. “A gente se separou por um ano e pouco, mas a gente conversava sobre nossos sentimentos. Sempre nos gostamos muito e deixávamos isso bem claro um para o outro. Aí ficávamos com frescura para voltar por causa principalmente da internet encher nosso saco em querer dar uma chance de novo. A gente já tinha terminado antes, mas nunca tanto tempo. Aí veio Serena e mudou tudo”, disse.

No oitavo mês de gravidez, a funkeira disse que não vê a hora de ver a bebê. “A previsão para ela é dezembro, porém eu queria que ela nascesse logo. Eu não sei se pode, então vamos ter que esperar o tempo dela”, disse, exibindo a barriga. “Olhem isso. Está muito baixa [a barriga], mas eu estou no começo do oitavo mês ainda.”

Mirella também adiantou aos seus fãs que gostaria de realizar parto normal e disse se seu corpo mudou bastante durante a gestação, por isso ela acredita que não será um problema um parto mais tradicional.

Um dos fãs perguntou à funkeira se depois da gravidez ela conseguiu ter relação sexual com o marido. Ela respondeu que sim. “A gente nunca vai ficar sem vontade um do outro. Aqui é outro paranauê, gatinha”, respondeu.