Fuzuê: o inferno astral interminável de Pascoal; o futuro parece difícil pro vilão

Os dias difíceis para Pascoal (Juliano Cazarré) não chegaram ao fim, parece que o personagem vive um inferno astral interminável. Enquanto a Globo tenta tirar Fuzuê do buraco, o vilão da novela das 19 horas passa por grandes problemas nos próximos dias.

Cada vez mais ambicioso, o personagem quer colocar a mão no tesouro a qualquer custo, mas não será como ele imagina, já que seu plano para assaltar um carro-forte que leva a fortuna cai por terra. Na cena, Pascoal é traído por seus comparsas, que criam uma confusão e criam uma grande confusão.

Fuzuê: Preciosa será expulsa de casa pela própria mãe (Fábio Rocha/Globo)

Neste momento, os criminosos dão uma surra no personagem de Juliano Cazarré em Fuzuê e Merreca (Ruan Aguiar aproveita a situação para tentar dar uma invertida no parceiro de Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Ele filma Pascoal em ação para conseguir evidências que podem ser usadas contra ele, e ainda atirando no canalha, causando ferimentos graves.

A forte união dos vilões de Fuzuê

Pascoal vai conseguir escapar da polícia e, mesmo com ferimentos graves, o bandido chega até a casa da personagem de Marina Ruy Barbosa, que se empenha em prestar os primeiros-socorros ao bandido ferido.

Fuzuê: Juliano Cazarré e Marina Ruy Barbosa interpretam os principais vilões da novela da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Tal atitude vai demonstrar que os dois seguem com seus planos de roubo e também para destruir a protagonista da novela da Globo. Depois disso, a aliança entre eles está restabelecida. Mas, além dos golpes, Preciosa começa a sentir uma certa atração por Pascoal, o que gera a ira de Heitor (Felipe Simas).

Pascoal busca vingança nos próximos capítulos de Fuzuê. Ao perceber que o bandido pode ser a chave para o acesso ao tesouro, o vilão usa Soraya (Heslaine Vieira) como meio de chantagem contra seu adversário. Ela é sequestrada e Marreca fica desesperado, mas ele acaba colocando a cabeça no lugar e cria uma estratégia para inverter a situação caótica.

