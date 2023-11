Divórcio confirmado: Ana Hickmann revela que filho está consciente da separação

O divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa vai mesmo acontecer. A apresentadora do Hoje em Dia revelou para Carolina Ferraz, do Domingo Espetacular, os boatos que rondam na web. Segundo a ex-modelo, o pedido já foi feito na Justiça e o filho de dez anos já sabe que os pais estão separados.

Segundo a famosa, o pedido foi realizado pela lei Maria da Penha para que seja mais rápido:”Eu precisava me cercar de segurança. Segurança emocional, física e jurídica antes de falar. E por isso eu posso falar. Agora eu posso consigo”, disse ela, que chorou durante a entrevista.

Ana Hickmann fez postagem se declarando ao filho e citando que 'hoje é um novo dia' (Reprodução/Instagram)

Antes de falar sobre o futuro, Ana lembrou que ninguém merece passar por tortura e lembrou da infância humilde: “Eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro. Eu vim de família humilde, do nada. Eu já fiz isso. Ninguém merece ser torturado de nenhuma forma”.

Segundo o Domingo Espetacular, a defesa de Alexandre Corrêa alegou, em nota, que o empresário não agrediu Ana Hickmann e que tal inocência será comprovada no tribunal e que o filho é a única vítima da história.

A infância com violência doméstica

"Ele veio pra cima", disse Ana Hickmann sobre briga com Alexandre Corrêa (Reprodução/Record TV)

Ao conversar com Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, Hickmann afirmou que pretende contar um outro final para este momento da sua vida, longe das dívidas e do divórcio turbulento. Mas, ela também lembrou dos problemas do passado.

Na TV, a apresentadora do Hoje em Dia também fez relatos sobre a infância e disse que cresceu em um ambiente de violência doméstica: “Meu pai bateu muito na minha mãe. Eu já carreguei minha mãe para o hospital”, relatou ao mostrar uma cicatriz no braço causada por uma agressão do pai.

