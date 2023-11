Ana Hickmann revela violência paterna e assusta fãs na web; cicatriz é a prova

Ana Hickmann revelou aos fãs que durante a infância sofreu dentro de casa. Segundo a famosa, durante o Domingo Espetacular (Record TV), a mãe sofreu violência doméstica e o pai “torturava” psicologicamente: “Jurei que nenhum homem faria isso”.

Na TV, a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV) chegou a mostrar uma cicatriz na mão e disse que o machucado foi resultado de uma das vezes em que o pai agrediu a mãe e ela tentou intervir: “Eu falei: ‘mãe, eu não posso repetir o que a senhora fez’”, relatou a famosa, que conversou com Carolina Ferraz.

Ana também já entrou com um pedido de divórcio por meio da lei Maria da Penha: “Eu precisava me cercar de segurança. Segurança emocional, física e jurídica antes de falar. E por isso eu posso falar. Agora eu posso consigo”, disse ela, que chorou durante a entrevista.

Ana Hickmann falou sobre 'momento difícil' que tem vivido após ser agredida pelo marido (Reprodução/YouTube)

Antes de falar sobre o futuro, Hickmann lembrou que ninguém merece passar por tortura e lembrou da infância humilde: “Eu ainda não sei por onde recomeçar, mas eu vou recomeçar. Eu não tenho medo do futuro. Eu vim de família humilde, do nada. Eu já fiz isso. Ninguém merece ser torturado de nenhuma forma”.

De acordo com o Domingo Espetacular, a defesa de Alexandre Corrêa alegou, em nota, que o empresário não agrediu Ana Hickmann e que tal inocência será comprovada no tribunal e que o filho é a única vítima da história.

Ana Hickmann denunciou o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica (Reprodução/Instagram)

Ana Hickmann desabafa com os fãs

Após ser vítima de violência doméstica, Ana Hickmann voltou às redes sociais para ressaltar que nada vai fazer com que ela pare, nem os momentos difíceis que passa em sua vida pessoal e profissional.

“Hoje é o Dia do Empreendedorismo Feminino, e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil, e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras para mim. Mas nada vai me parar”, disse a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV), que enfrenta uma grande crise financeira, que inclui uma dívida de R$ 14 milhões.

Longe de Alexandre Corrêa, que já é intitulado com ex-marido, a famosa contou ainda que começou sua carreira aos 16 anos e que ela manda em sua jornada: “Eu sei de onde eu vim, reconheço a minha trajetória. Eu sou dona do meu destino, honro as minhas batalhas”.

