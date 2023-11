Ana Hickmann revela pressões psicológicas dentro de casa: ‘ninguém te quer velha’

O casamento de Ana Hickmann e Alexandre Corrêa continua rendendo na web. Após diversas bombas, a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV) revelou que o pai de seu filho fazia pressão psicológica envolvendo questões estéticas.

Durante uma conversa com Carolina Ferraz, apresentadora do Domingo Espetacular, a ex-modelo disse que Alexandre chegou a dizer que ela ficaria sozinha durante a velhice. Eles foram casados por 25 anos: “Eu comecei a perceber que não tinha mais amor ali, mas as pessoas ao meu redor me faziam acreditar que eu estava louca”.

Ana Hickmann contou que Alexandre sabia deixar ela insegura: “Sempre fui uma mulher muito forte, mas ao mesmo tempo a única pessoa que eu dizia que confiava totalmente era nele e quando eu me aproximava [ele dizia] ‘porque é que não cuida de você? Está gorda, tenha cuidado. Ninguém vai te querer velha, o tempo passa’”, contou a famosa.

Ana Hickmann denunciou o marido, Alexandre Correa, por violência doméstica (Reprodução/Instagram)

Hickmann chegou a falar também sobre a falta de liberdade que sofria dentro do casamento com Alexandre: “Ele controlava a minha agenda para qualquer coisa, não estou falando apenas dos meus trabalhos, mas também da minha agenda pessoal. Ele determinava quando era o ginásio, o médico”.

Por fim, a apresentadora do Hoje em Dia chegou a falar um palavrão e ainda contou de outra cobrança feita pelo pai de seu filho, que está com dez anos: “Ele me azucrinava e me perseguia para eu fazer uma cirurgia plástica porque depois de que tive o meu filho ‘tinha que o fazer’”, acrescentou.

Alexandre Corrêa, Ana Hickmann e Alexandre Jr. (Reprodução)

Ana Hickmann desabafa com os fãs

Após ser vítima de violência doméstica, Ana Hickmann voltou às redes sociais para ressaltar que nada vai fazer com que ela pare, nem os momentos difíceis que passa em sua vida pessoal e profissional.

“Hoje é o Dia do Empreendedorismo Feminino, e eu tenho tanto orgulho de poder fazer parte disso. Nunca foi fácil, e as coisas têm sido cada vez mais desafiadoras para mim. Mas nada vai me parar”, disse a apresentadora do Hoje em Dia (Record TV), que enfrenta uma grande crise financeira, que inclui uma dívida de R$ 14 milhões.

Longe de Alexandre Corrêa, que já é intitulado com ex-marido, a famosa contou ainda que começou sua carreira aos 16 anos e que ela manda em sua jornada: “Eu sei de onde eu vim, reconheço a minha trajetória. Eu sou dona do meu destino, honro as minhas batalhas”.

