A história de Venus, o super iate que Steve Jobs projetou e nunca estreou

Um dos brinquedos mais preciosos para Steve Jobs foi um super iate que ele mesmo projetou. É gigantesco e cheio de luxos, como qualquer peça exclusiva de um milionário. A única coisa ruim para o fundador da Apple foi que, infelizmente, ele não pôde estreá-lo.

Da mesma forma que com seus mais distintivos produtos da Apple, Steve Jobs tinha em mente o que queria com seu super iate. No entanto, ele precisava da colaboração de um especialista na área. E foi aí que entrou o designer industrial francês Philippe Starck.

O especialista conta em uma entrevista como foi esse primeiro contato, e como quase não trabalhou junto a Steve Jobs, devido a uma assistente que não tinha ideia de quem era o senhor, dono e mestre da Apple.

De acordo com uma revisão da Applesfera, por volta de 2007 foi quando Steve Jobs teve a ideia de ter um luxuoso iate. Então, ele ligou para as oficinas de Philippe Starck exatamente quando o empresário estava em uma reunião.

“Se Steve Jobs o ligar, a menos que esteja com o presidente de uma potência mundial, o Papa ou mesmo Deus, tem que deixar de fazer o que estiver fazendo e atender a chamada”, brincou. Porém, como a secretária que atendeu o telefone não tinha ideia de quem era, disse que Starck não estava disponível.

“A pior parte é que nem mesmo pediu um recado ou número de telefone. Simplesmente desligou a chamada. Você consegue imaginar a aura de Steve Jobs em 2007? Era praticamente Deus. E ela (a secretária) não me passou a chamada porque não sabia quem ele era. Estávamos começando bem”, conta Starck em entrevista com a Vanity Fair.

Felizmente, algumas semanas depois ele ligou novamente e quase não o encontrou, pois o designer industrial estava saindo do escritório para uma viagem de negócios. Felizmente, quem atendeu essa vez saiu correndo para lhe dizer quem estava ligando e assim a comunicação foi estabelecida.

O contato foi breve. Steve Jobs perguntou: “você quer me fazer um barco?”. E Phillipe disse que sim. “Você vai conseguir fazer isso?”, perguntou o cofundador da Apple. A que Starck disse, modestamente, “claro. Tenho as mãos palmadas e escamas nas minhas costas. Sou anfíbio”.

Ele foi até a sua mesa de trabalho e, com as ideias que Steve Jobs lhe deu, ele fez o seu design. O então magnata ficou perplexo e disse: “é mais do que eu jamais teria imaginado”.

Phillipe Starck não podia acreditar nas suas palavras e continua destacando esse momento na entrevista. “O homem mais poderoso do mundo, conhecido por ser o mais intransigente, incapaz de dizer elogios, estava nos dizendo que isso ‘vai além dos meus sonhos’, nada menos”, comentou.

O super iate, um sonho tornado realidade para o então executivo da Apple, foi lançado em 2012, mas Steve Jobs morreu em outubro de 2011, nunca o pôde estrear. Agora está nas mãos de sua viúva, Laurene Powell Jobs.