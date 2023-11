Remake de Renascer: o retorno triunfante de Chico Diaz; ator vive religioso

O ator Chico Diaz está confirmado no remake de Renascer, que estreia no horário nobre da TV Globo em janeiro de 2024. Longe de um personagem de longa duração nas novelas desde Velho Chico, o famoso vai interpretar o querido Padre Santo.

O famoso herda o personagem que foi interpretado por Jofre Soares em 1993, quando foi ao ar a primeira versão do folhetim. Na adaptação, Chico fará o papel nas duas fases da trama.

Remake de Renascer: Após Belarmino dos Anjos, Chico Diaz volta às novelas das 21 horas

Sábio e bondoso, no remake da novela ele será muito amigo do pastor Lívio (Breno da Matta), com quem luta por melhores condições de vida para trabalhadores rurais de Ilhéus, na Bahia.

O padre agora será pastor

O remake de Renascer terá uma importante mudança em sua história. Diferente da versão original de 1993, a novela terá, por enquanto, um personagem evangélico: Lívio deixa de ser padre e vira pastor de igreja.

Interpretado por Breno da Matta na nova versão da novela, ele vai ser responsável por representar um público cada vez mais presente nas produções da Globo. Segundo o F5, a mudança não foi um pedido da emissora, mas de Bruno Luperi, responsável pela adaptação.

Remake de Renascer Jackson Costa interpretou Lívio na versão original (Reprodução/Viva)

A alteração de Lívio não foi um problema para Globo, que assume que em um remake é preciso modernizar algumas situações, como aconteceu em Pantanal, quando José Leôncio (Marcos Palmeira) começou a modernizar os aparelhos da fazenda, levando mais tecnologia para casa.

Vale destacar que em 1993, quando Renascer foi exibida originalmente, o personagem era um padre católico e foi interpretado por Jackson Costa. Na época, Lívio se apaixonou por Joaninha (Tereza Seiblitz), que era casada com Tião Galinha (Osmar Prado).

