Remake de Elas por Elas: Globo mexe na vida amorosa de Lara; qual o destino dela?

O romance de Lara (Deborah Secco) e Roberto (Cassio Gabus Mendes) não deve passar de uma rápida paixão. Ao que tudo indica, a relação dos dois não vai durar muito no remake de Elas por Elas e o motivo está relacionado com a questão financeira.

Na adaptação escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, o advogado segue apaixonado pela viúva de Átila (Sergio Guizé). Mas, não existem tantos motivos para que o casal fique realmente junto até o fim da novela das 19 horas.

Roberto só ficou mais próximo de Lara por ser ambicioso e ver na viúva de seu falecido sócio uma razão para não perder sua posição na empresa. Na verdade, o crápula está tentando impedir que Lara investigue sobre quem era a amante do marido.

Remake de Elas por Elas: Globo apostou muito alto com o retorno da novela de 1982, que conta atualmente com Cassio Gabus Mendes e Isabel Teixeira no elenco principal (Léo Rosario/Globo)

A declaração de amor, por exemplo, é de seus golpes mais cruéis para fazer com que a protagonista de Elas por Elas vivida por Deborah Secco não descubra nada sobre o passado do homem, que morreu no começo da novela da Globo.

Seguindo a novela original, de 1982, Lara e Roberto não ficarão juntos mesmo no final de Elas por Elas. Na primeira versão, Márcia (Eva Wilma), que atualmente se chama Lara, se apaixona por Mário Fofoca (Luis Gustavo) e faz de tudo para seduzi-lo, mas nada sai como ela imaginava.

Na verdade, o público que acompanha a novela assiste uma série de momentos cômicos entre os dois, o que também tem acontecido na nova versão.

As protagonistas do remake de Elas por Elas (Divulgação/Globo)

Mas, o detetive de Elas por Elas não percebe as investidas amorosas da cliente por estar apaixonado por Cláudia (Christiane Torloni), que no remake se chama Érica (Monique Alfradique) .

No final de Elas por Elas original, Márcia não fica com nenhum pretendente, mas mantém sua paixão por Mário Fofoca e descarta Roberto de vez. A adaptação deve ficar no ar até abril de 2024, quando será substituída por No Rancho Fundo, de Mario Teixeira.

