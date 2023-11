Axl Rose é processado por agressão sexual a uma ex-modelo

Sheila Kennedy apresentou uma ação judicial alegando que foi violada durante uma festa. De acordo com os documentos, Kennedy afirma que conheceu Axl Rose em um clube em Nova York em fevereiro de 1989 e voltou para uma festa privada em sua suíte do hotel.

A modelo afirma que no segundo encontro havia outras pessoas consumindo drogas e que ela ficou num quarto com Rose e mais duas pessoas. Depois de ficarem sozinhos, ela disse que o músico a agrediu sexualmente sem o seu consentimento e se sentiu “dominada”.

Kennedy afirma que ficou traumatizada, dizendo que experimentou ansiedade e depressão semelhantes ao transtorno de estresse pós-traumático. Ela também afirma que sua vida amorosa foi prejudicada e exige do cantor a reparação de danos e prejuízos. As informações são do site TMZ.