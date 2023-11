Tentativa de boicote impulsiona sucesso: 'Ó Paí, Ó 2', de Lázaro Ramos, tem ingressos esgotados

O filme "Ó Paí, Ó 2", estrelado por Lázaro Ramos, enfrentou recentemente uma onda de críticas e tentativas de boicote devido às posições políticas do renomado ator. Contrariando as expectativas, esses eventos tumultuados resultaram em um inesperado sucesso, levando os ingressos para a pré-estreia do filme a se esgotarem.

Boicote involuntário

Estreando na quinta-feira (23), o filme se tornou alvo de radicais e críticos políticos nas últimas duas semanas. No entanto, ao invés de prejudicar a produção, a tentativa de boicote teve o efeito contrário, impulsionando a visibilidade do filme.

Lázaro Ramos compartilhou a surpreendente repercussão no X (antigo Twitter), revelando que a pré-estreia em Salvador, inicialmente planejada para cinco salas, teve uma demanda tão alta que uma sessão paga às 18h30 foi aberta para atender aos pedidos do público.

Surpreendentemente, os ingressos foram esgotados em apenas meia hora. Uma segunda sessão, programada para as 14h, também teve seus ingressos esgotados rapidamente, em apenas 15 minutos.

Em Salvador, a princípio, seriam 5 salas reservadas para os convidados da pré-estreia de Ó Paí, ó 2.



A pedidos do público, abriu-se uma sessão paga às 18:30. Ingressos esgotados em meia hora.



Abriram-se mais duas sessões para às 16h da tarde. Ingressos esgotados em meia hora.… pic.twitter.com/BQ8o00PhGD — Lázaro Ramos (@olazaroramos) November 16, 2023

Agradecimento e celebração

Lázaro Ramos expressou sua gratidão ao público de Salvador pelo apoio extraordinário, destacando que o sucesso de "Ó Paí, Ó 2" é resultado direto do entusiasmo e demanda do público local.

O ator agradeceu em suas redes sociais, declarando: "Obrigado Salvador, esse filme só surgiu por causa de vocês, pelos pedidos de vocês e tá entregue. Divirtam-se com o Bando de Teatro Olodum e grande elenco nessa história dirigida por Viviane Ferreira".

De acordo com o Metrópoles, o episódio revela que, por vezes, as adversidades podem se transformar em oportunidades, e o público demonstrou que, ao se unir em apoio, pode-se superar qualquer tentativa de boicote. O sucesso inicial de "Ó Paí, Ó 2" sugere que a obra promete ser uma experiência cinematográfica imperdível.