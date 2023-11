Show de Taylor Swift leva mais de 50 mil espectadores ao Allianz Parque, em São Paulo

Os fãs da cantora Taylor Swift que compareceram ao Allianz Parque para o show da última sexta-feira, 24 de novembro, têm mais um motivo para comemorar. Com mais de 50 mil espectadores, a cantora norte-americana conquistou o recorde de público presente no estádio para um show.

Conforme publicado pelo G1, a apresentação do dia 24 de novembro foi a primeira da cantora em São Paulo. Ela ainda deve realizar outros dois shows da “The Eras Tour” no mesmo local nos dias 25 e 26 de novembro.

Com capacidade para 55 mil pessoas em dias de grandes espetáculos, contando com o espaço do gramado, a assessoria do Allianz Parque confirmou que a “The Eras Tour” bateu o recorde anterior do espaço, que pertencia ao Titãs.

Em junho, a banda brasileira se apresentou no local em três noites seguidas, e se tornou o primeiro grupo nacional a encher o estádio por três noites seguidas, totalizando 150 mil pessoas nos três dias de evento.

Ingressos completamente esgotados!

Enquanto o Titãs voltará a se apresentar no Allianz Parque em dezembro para a alegria dos fãs, os fãs de Taylor Swift, que não conseguiram ingressos para a “The Eras Tour”, precisarão sorte para conseguir ver a cantora nas apresentações que acontecem neste sábado, 25, e domingo, 26. Os dois shows da loirinha estão com os ingressos completamente esgotados.

No entanto, para a alegria de todos, durante sua primeira apresentação em São Paulo, Taylor declarou que pretende voltar ao Brasil mais vezes, levando os fãs à loucura.

Apesar da impossibilidade de entrar no estádio, diversos fãs da cantora que compareceram ao Allianz Parque na esperança de conseguir um ingresso para acompanhar o show acabaram permanecendo nos arredores do estádio para ouvir a apresentação mesmo do lado de fora.

Os registros de grupos de fãs cantando de mãos dadas durante o show seguem viralizando pelas redes sociais.

