Ralph Macchio e Jackie Chan se unirão para novo filme do ‘Karate Kid’

Os fãs da saga Karate Kid têm a boa notícia de que já estão preparando um novo filme. O anúncio foi feito pelos atores Ralph Macchio e Jackie Chan através de um vídeo no Youtube, no qual informaram que já estão à procura do menino ou adolescente que protagonizará o filme.

Como você se recordará, Macchio interpretou o muito lembrado Daniel LaRusso nos primeiros filmes da saga na década de 80. Ele era o aluno de karatê do sensei Nariyoshi Miyagi, e sobre eles girava a história, que com o passar do tempo, continuou com outros atores, como Jaden Smith (como aluno) e Jackie Chan como mentor.

O portal Decider publicou que no novo filme, Chan voltará como professor de artes marciais. Quanto ao papel de Macchio, interpretará o mesmo Daniel LaRusso, mas transformado em um adulto de cinquenta anos. A direção estará a cargo de Jonathan Entwistle.

A dupla fez o anúncio quando a sexta temporada de ‘Cobra Kai’ estava quase acabando na Netflix e eles mostraram entusiasmo pelo novo filme de ‘Karate Kid’, de que não deram muitos detalhes.

A data de estreia do filme é desconhecida. No entanto, estima-se que seja entre 2024 e 2025.

KARATE KID

Claro que os comentários dos fãs não se fizeram esperar e destacaram a sua emoção pela continuidade da saga que é todo um clássico do cinema.

‘É um maldito sonho tornado realidade. Foi muito inesperado, mas eu MAL posso esperar por isso, meu Deus”, “estou sonhando”, “não tenho ideia para onde isso vai, mas estarei lá na primeira fila!”, foram alguns dos comentários, segundo se lê no Decider.

História de uma Saga

Jackie Chan e Jaden Smith

O primeiro filme de “Karate Kid” foi em 1984 e foi dirigido por John G. Avildsen. Em seguida, lançaram “Karate Kid II” em 1986, “Karate Kid III” em 1989, outra em 1994 com a atriz Hilary Swank, sendo a primeira mulher a ser a aluna; e “Karate Kid” em 2010 com Jaden Smith. Além disso, destaca-se a série “Cobra Kai”.

A trama de cada história foca-se em tudo o que o aluno e o seu mentor passam durante um difícil treinamento de karaté e conquista, desta forma, destacando o exemplo de luta e realização em cada um dos filmes.