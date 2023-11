Paris Hilton encanta ao revelar árvores de Natal rosa e enfeites temáticos personalizados

Paris Hilton, personalidade da TV e empresária, está mergulhando no espírito natalino! Em uma publicação recente, Hilton, 42 anos, revelou sua empolgação para o Natal ao compartilhar suas árvores de Natal cor-de-rosa decoradas.

A socialite compartilhou um vídeo em seu Instagram Story mostrando suas três árvores de Natal cor-de-rosa. "Animada. Tirando as decorações de Natal. Comecei a decorar minha árvore rosa", disse Hilton ao entrar em uma sala decorada com as árvores vibrantes.

Zooming in em um enfeite com uma foto dela de mãos dadas com duas meninas, Hilton adicionou: "Fofo." Em outro momento, ela destacou um enfeite com uma foto dela e do marido, o capitalista de risco Carter Reum, no dia do casamento. "Mal posso esperar pelo Natal", exclamou ela.

Paris-Hilton-Stories-arvore-de-natal

Stories / Instagram

Momentos especiais

A celebridade também virou a câmera para um enfeite que mostrava ela posando ao lado de sua irmã, Nicky Hilton, ambas vestindo roupas pretas combinando com seus cabelos loiros soltos.

Hilton e Reum deram as boas-vindas ao filho Phoenix Barron, nascido por meio de barriga de aluguel, em janeiro. Em uma prévia da segunda temporada da série de realidade de Hilton, "Paris in Love", o casal abriu o jogo sobre por que mantiveram em segredo a notícia da gravidez.

No vídeo, Hilton revela que ninguém sabia sobre a chegada iminente do filho. "Literalmente ninguém sabe", disse ela. "Ninguém nesta casa sabe. Ninguém nas pessoas que trabalham na minha empresa de mídia sabe. Meus amigos não sabem. Minha própria família não sabe."

Recentemente, Hilton compartilhou com exclusividade à People sobre a maternidade no evento GQ Men of the Year Awards em Los Angeles em 16 de novembro. Descrevendo Phoenix como seu "melhor companheiro", ela expressou entusiasmo pela "próxima fase de sua vida", acrescentando que seu filho "ilumina meu dia todas as manhãs."