Morre aos 46 anos o chef de cozinha Daniel Redondo, ex-marido de Helena Rizzo

O chef de cozinha Daniel Redondo faleceu no final da última sexta-feira, dia 24 de novembro, aos 46 anos. O espanhol não resistiu aos ferimentos após sofrer um acidente de moto.

A notícia da morte foi confirmada pela chef, e jurada do programa Masterchef Brasil, Helena Rizzo, que foi casada com Daniel por 10 anos.

Em suas redes sociais, Helena homenageou o ex-marido com uma publicação.

“Acordei com a triste notícia da partida do Dani, meu velho parceiro de vida e trabalho. Não nos falávamos há muitos anos... Desde nossa separação. Passamos por muitas juntos... Momentos incríveis e difíceis, de construção e aprendizagens”, escreveu Helena.

O ex-casal se separou no ano de 2014, mas Daniel teve um importante papel no desenvolvimento profissional de Helena.

Veja a publicação na íntegra:

Um apoio para o Maní

Continuando sua homenagem, Helena ressaltou as qualidades do ex-marido e aproveito para agradecer por seu apoio na consolidação de seu restaurante premiado, o Maní. A parceria profissional entre os dois durou por 11 anos.

“Dono de um coração gigante e generoso, sem ele o Maní não seria o que é hoje. Talentoso, trabalhador, criativo! Tenho certeza que todas as pessoas que passaram pelo restaurante e tantas outras que ainda trabalham lá, guardarão para sempre todo o seu legado e ensinamentos”.

“Sua ‘brabeza’ e o brilho que tinha nos olhos. Onde quer que você esteja, todo meu amor e gratidão pelas coisas boas que vivemos juntos”, declarou Helena.

Na legenda, ela ainda estendeu seus sentimentos aos amigos e familiares do chef: “A toda família e amigos, meus sentimentos e um abraço bem forte”.

Além do reconhecimento por seu papel na consolidação do Maní, Daniel Redondo também deixa um legado próprio no mundo da gastronomia. No ano de 2015, o chef foi escolhido como o chef do ano pelo COMER & BEBER.

