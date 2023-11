Leonardo DiCaprio revela desejo para último filme antes dos 50

Em uma entrevista exclusiva ao 'Good Morning America,' Leonardo DiCaprio, aos 49 anos, expressou seu desejo de estrelar "apenas mais um filme" antes de atingir a marca dos 50 anos.

O ator compartilhou essa aspiração ao ser questionado pelo jornalista Chris Connelly sobre seus objetivos antes do marco significativo.

Durante a conversa, Connelly e DiCaprio refletiram sobre a rapidez com que os anos têm passado. "Você tem 49 anos. Como diabos isso aconteceu?" provocou Connelly, que frequentemente entrevistou DiCaprio durante seus 13 anos cobrindo cinema para a MTV News.

"Não faço ideia", respondeu DiCaprio, recordando, "estávamos falando sobre nossa primeira entrevista, que pode ter sido há 30 anos."

Parabéns estrelados

DiCaprio, atualmente estrelando "Killers of the Flower Moon," dirigido por Martin Scorsese, compartilhou detalhes sobre sua experiência no filme, baseado no livro de David Grann, segundo lembrou a People.

A trama aborda a história real do Reinado do Terror, uma série de assassinatos brutais de membros da Nação Osage nos anos 1920. Enquanto críticos elogiam o filme sombrio, a vida fora das telas de DiCaprio parece ser mais alegre.

Ele celebrou seu aniversário recentemente com uma festa em Beverly Hills, acompanhado da modelo Vittoria Ceretti e de amigos famosos como JAY-Z, Beyoncé, Snoop Dogg e outros.