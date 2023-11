Kim Kardashian adverte filha North após comentários sobre vestido de Kendall Jenner

Em um episódio recente de 'The Kardashians', Kim Kardashian, de 43 anos, deu à sua filha North, de 10 anos, uma lição valiosa sobre lealdade. Após o Met Gala de 2023, Kim revelou à família que North contou a Kendall Jenner, de 28 anos, que Kardashian não gostou do seu look no evento.

No evento, Kendall usou um bodysuit preto brilhante e botas plataforma dramáticas. North revelou a Kendall que sua mãe preferia outra opção que ela optou por não usar. A situação foi compartilhada com Kylie Jenner, irmã de Kendall, que ouviu de North que Kardashian "estava mentindo. Ela me disse que não gostou do seu visual."

Kardashian, então, teve uma conversa franca com North sobre honestidade e apoio. "Há algo sobre honestidade e algo sobre apoiar sua mãe," disse Kardashian à filha, enfatizando a importância de defender a família.

Consequências da sinceridade de North

North, conhecida por sua franqueza, enfrenta as consequências de seus comentários enquanto Kardashian destaca a importância de não espalhar fofocas. "Quando você fala mal de alguém, não pode ir contar a eles," adverte Kardashian.

Ao longo do episódio, North não hesita em expressar suas opiniões sobre os looks do Met Gala. Durante uma prova de vestimenta para o look da mãe, ela comenta que as pérolas do vestido "parecem que são da loja de um dólar."

Kardashian revela que North é bastante crítica, lembrando uma ocasião em que a filha deu feedback durante uma prova de vestido com John Galliano. North também compartilha suas opiniões sobre os looks de Kardashian no Met Gala, aprovando um vestido de 2019 e desaprovando o look Balenciaga de 2021.

Durante uma sessão de críticas aos looks do Met Gala, North e Penelope Disick, de 11 anos, comentam sobre outros convidados, chamando o traje de Jared Leto de "cringe" e criticando o visual de Pete Davidson. Kardashian, em uma entrevista, destaca que está tentando ensinar a North que "não é necessário atacar as pessoas sem motivo. Há uma maneira de suavizar as críticas e não magoar os sentimentos das pessoas."

Além das revelações fashion, Kardashian compartilha um momento curioso após o Met Gala, revelando que Rihanna segurou North quando ela era bebê, mesmo que North não tenha mostrado imediatamente entusiasmo, como relembrou a People. "Ela te segurou uma vez, e você não estava muito animada, mas ela disse: 'você vai me amar um dia, garota,'" contou Kardashian à sua filha.